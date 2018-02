Valverde pakt ritzege en eindwinst in apotheose van Ronde van Abu Dhabi Mike De Beck

25 februari 2018

13u26 9 Wielrennen Alejandro Valverde heeft de laatste etappe in de Ronde van Abu Dhabi naar zijn hand gezet. 'El Imbatido' trok op de Jebel Hafeet (de laatste klim) met Lopez Moreno naar de meet en klopte de Colombiaan ook. Met die overwinning sleept de Spanjaard ook het eindklassement in de wacht.

Het was uitkijken naar de grote kanonnen vandaag met een aankomst bergop in de Ronde van Abu Dhabi. Op zo'n tien kilometer van de streep lag de Jebel Hafeet het peloton op te wachten. Een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. Het schrikte negen renners niet meteen af. Barbier, Bonifazio, Brandle, Bresciani, Craddock, Frison, Greipel, Hentalla en Trusov zetten samen de vroege vlucht op poten. Vooral de naam van Greipel was opvallend.

Gefrustreerde Dumoulin

Met nog goed zeven kilometer te gaan werden de vluchters een voor een opgepeuzeld. Davide Formolo was de renner die het vuur aan de lont stak en hij kreeg al snel een attente Alejandro Valverde mee in zijn zog. Dan was al duidelijk dat Rohan Dennis zijn leiderstrui zou moeten afstaan. Ondertussen vloekte een woedende Tom Dumoulin, die wel tuk was op de overwinning, alsof het een lieve lust was. De Nederlander had te kampen met materiaalpech en gooide vol frustratie zijn tweewieler aan de kant.

In volle finale had zich vooraan een nieuw koppel gevormd. Lopez Moreno en Alejandro Valverde gingen onderling uitmaken wie met de zegeruiker aan de haal mocht gaan. Uiteindelijk speelde de ervaring en de leepheid van Valverde een beslissende rol. De Spanjaard mocht nog maar eens zegevieren.

Uitslag 5de etappe:

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 199km in 4u38:47 (gem. 42,82896km/u)

2. David Lopez (Spa/SKY) op 0:00

3. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:15

4. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:15

5. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:15

6. Davide Formolo (Ita/BOH) 0:37

7. Niklas Eg (Den/TFS) 0:47

8. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:55

9. Rui Costa (Por/UAD) 0:55

10. Antwan Tolhoek (Ned/TLJ) 0:55

Eindstand:

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 681,6km in 16u00:11 (gem. 42,591866km/u)

2. Wilco Kelderman (Ned/SUN) op 0:17

3. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:29

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:31

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:45

6. Davide Formolo (Ita/BOH) 01:13

7. Diego Ulissi (Ita/UAD) 01:18

8. Rui Costa (Por/UAD) 01:28

9. Rohan Dennis (Aus/BMC) 01:29

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 01:37