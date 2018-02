Valverde klopt Astana-renners in spurt met drie - Cavendish keert na vijf jaar afwezigheid terug in Ronde van Oman JDK

01 februari 2018

13u32 0

Valverde de sterkste in sprint

Alejandro Valverde (Movistar) heeft vandaag de tweede rit in de 69e Ronde van Valencia (cat. 2.1) gewonnen. De 37-jarige Spanjaard boekte daarmee zijn eerste overwinning sinds zijn zware valpartij in de openingstijdrit van de Tour de France vorig jaar. Hij bleef zijn landgenoot Luis Leon Sanchez en de Deen Jakob Fuglsang voor. Greg Van Avermaet werd vijfde, Ben Hermans negende.

Valverde neemt de leiderstrui over van de Nederlander Danny van Poppel. Dankzij de bonificaties heeft hij in de stand 4 seconden voor op Sanchez en 6 op Fuglsang.

De tweede rit bracht de renners van Betera naar Albuixech, 153,9 kilometer over een heuvelachtig parcours. Na slechts enkele schermutselingen in het begin, wist al snel een groepje van vijf te ontsnappen uit het peloton. Onze landgenoot Mathias Van Gompel, Bryan Nauleau, Garikoitz Bravo, Jesus Alberto Rubio en Jon Ander Insausti kregen 6:30 van het peloton, waarna Team Sky het tempo de hoogte in joeg, vooral op de laatste klim ging het hard. Desondanks koos kersvers vader Ben Hermans als eerste voor de aanval. Hermans raakte niet weg, meer succes had Fuglsang en wat later pikte Valverde aan. Het duo werkte goed samen en zag in de afdaling ook nog Leon Sanchez, ploegmaat van Fuglsang bij Astana, aansluiten.

Hoewel het na de top nog bijna 30 kilometer was tot de finish, bleef het trio een uitgedund peloton voor. Valverde pareerde de prikken van de Astana-ploegmaats en toonde zich in de sprint met drie veruit het snelste.

Christophe Laporte vloert juichende Bryan Coquard en Timothy Dupont in Ster van Bessèges

Christophe Laporte (Cofidis) heeft vandaag de tweede rit in de 48e Ster van Bessèges (cat. 2.1) gewonnen. De Fransman toonde zich na 151 van kilometer van Nimes naar Générac de snelste in de sprint. Zijn landgenoot Bryan Coquard, die de handen al in de lucht stak, moest met de tweede plaats vrede nemen. Timothy Dupont sprintte naar de derde stek en met Amaury Capiot (vierde), Emiel Vermeulen (vijfde) en Kevyn Ista (negende) eindigden nog drie andere Belgen in de top tien.

Laporte neemt ook de leiderstrui over van Marc Sarreau, die gisteren de openingsrit won. Coquard en Sarreau staan als tweede en derde in dezelfde tijd als Laporte. Dupont is als vijfde op zes seconden beste Belg.

De beginfase werd gekleurd door tal van aanvalspogingen, maar het duurde tot de eerste klim van de dag vooraleer een groepje van vijf erin slaagde om weg te rijden. Jimmy Turguis, Romain Combaud, Pierre Idjouadiené, Davide Gabburo en onze landgenoot Dries Van Gestel reden maximaal vier minuten bij elkaar, waarna FDJ, Vital Concept en Cofidis enkele mannetjes aan het werk zetten. Op 15 kilometer was de voorsprong gezakt naar 25 seconden en leken de vluchters vogels voor de kat. Maar het viel even stil in het peloton en de laatste drie vluchters, Van Gestel, Turgis en Le Cunff, werden pas op 2 kilometer ingehaald. Dat in eerste instantie door Guillaume Van Keirsbulck en Sean De Bie, maar het peloton was niet ver en ook de twee Belgen werden in de slotkilometer opgeraapt.

Op de finish stak Coquard de handen in de lucht, de finishfoto wees echter uit dat Laporte hem nog net voorbij was geglipt. Laporte vierde zijn derde profzege. In 2015 en 2017 won hij de de Tour de Vendée (1.1).

Cavendish keert na vijf jaar afwezigheid terug in Ronde van Oman

De negende editie van de Ronde van Oman (13-18 februari) krijgt er een extra attractiepool bij. Na vijf jaar afwezigheid keert Mark Cavendish er eindelijk nog eens terug.

‘Cav’ koos de voorbije jaren steevast voor één van de andere voorbereidende rittenkoersen in het Midden-Oosten (Dubai, Qatar, Abu Dhabi). Zijn laatste etappezege in Oman dateert al van 20 februari 2011. De spurtconcurrentie in de editie 2018 blijft beperkt tot Europees kampioen Alexander Kristoff en de Fransen Bouhanni en Coquard.

Andere grote namen die worden aangekondigd in Oman zijn olympisch kampioen Greg Van Avermaet, ex-wereldkampioen Rui Costa, ex-Tour- en Vuelta- en tweevoudig Girowinnaar Vincenzo Nibali en de Colombiaanse klimmer Miguel Angel Lopez, twee jaar geleden nog eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland.