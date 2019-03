Valverde: “In principe hang ik in 2021 mijn fiets aan de haak” Redactie

29 maart 2019

17u54

Bron: Belga 0 Wielrennen Wereldkampioen Alejandro Valverde, die op 25 april zijn 39e verjaardag viert, wil zijn wielercarrière eind 2021 beëindigen. Dan zal hij negentien seizoenen als profrenner achter de rug hebben. Dat heeft de Spanjaard verklaard in een interview met de Catalaanse krant El Periodico.

“In principe hang ik in 2021 mijn fiets aan de haak, dat moet op een dag gebeuren. Ik rijd nog een extra seizoen na de Olympische Spelen in Tokio. Ik denk dat dat zal volstaan", zei de Movistar-kopman. "Daarna zal ik zien wat ik doe, ik kan me toeleggen op het jeugdteam dat ik in Murcia heb opgericht of ik blijf verbonden aan Movistar."

Sinds het begin van zijn carrière in 2002 mocht Valverde al meer dan 120 keer het zegegebaar maken. Een smet op zijn mooie palmares is een schorsing van twee jaar die hij in 2010 kreeg voor zijn betrokkenheid in Operacion Puerto, de dopingzaak zond Eufemanio Fuentes.

Valverde won in 2009 de Ronde van Spanje en schreef verschillende klassiekers op zijn naam. Zo was hij vier keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer in de Waalse Pijl. Hij zette vorig jaar in het Oostenrijkse Innsbruck de kers op de taart door zich tot wereldkampioen te kronen. Daar hoopt hij in 2020 in Tokio nog een olympische titel aan toe te voegen.

In het huidige seizoen kon Valverde nog maar één keer de bloemen pakken, een rit in de UAE Tour. Toch is Valverde er zeker van dat hij op zijn 38e nog competitief is. "Het enige verschil is dat ik dit jaar vooral op de tweede plaats eindig, in plaats van zeges aaneen te rijgen. Maar als ik niet in vorm was, zou ik niet voor de overwinning kunnen strijden."

De Spanjaard zal dit seizoen de Giro (11 mei-2 juni) en de Vuelta (24 augustus-15 september) rijden. In september probeert hij in Yorkshire zijn wereldtitel te verlengen.