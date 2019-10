Valverde: “Ik had de benen om te winnen” - Roglic: “Mooi seizoen” MCA/GVS

12 oktober 2019

19u25 0 Ronde van Lombardije Voor de derde keer in zijn carrière moest Alejandro Valverde vrede nemen met een tweede plaats in de Ronde van Lombardije. Na 2013 en 2014 keert hij in 2019 huiswaarts met een tweede plaats. “Nochtans had ik de benen om beter te doen”, zei hij na afloop.

“Ik blijf achter met een dubbel gevoel”, liet hij optekenen. “Een tweede plaats is mooi in een monument, maar met deze benen had ik ook kunnen winnen. Dat is een beetje jammer. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar telkens ik aanviel, sprongen ze meteen op mijn wiel. Bauke heeft perfect gebruik gemaakt van een stil moment. Hij zette sterk aan, nam meteen veel voorsprong en hield stand tot het eind. Hij is de verdiende winnaar, felicitaties aan hem.”

“In de achtervolging was er weinig samenwerking en dan is het moeilijk om op dit parcours iemand terug te pakken. Hij reed ook heel sterk. Ik heb het nog eens geprobeerd, maar helaas. Soms win je, soms verlies je. Dat is koers. Volgend jaar ben ik 40 en wordt het moeilijk om te mikken op de zege hier. Maar ik blijf ambitieus; je ziet dat ik er vandaag nog steeds sta, en zelfs beter ben dan vorige jaren, dus wie weet kan ik volgend jaar wel verrassen.”

Roglic: “Het was een mooi seizoen”