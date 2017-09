Valls verlaat Lotto Soudal voor Movistar - Pasqualon pakt zege in Coppa Sabatini Bewerkt door GVS

16u52

Bron: Belga 0 photo_news Wielrennen Rafael Valls verlaat na dit seizoen wielerformatie Lotto Soudal voor het Spaanse Movistar, zo maakte zijn toekomstige werkgever vandaag bekend.

De dertigjarige Spanjaard was de voorbije twee seizoenen bij Lotto Soudal aan de slag. Voordien kwam hij onder meer uit voor Lampre-Merida (2014-2015) en Vacansoleil-DCM (2012-2013).



Voor Movistar is hij na Mikel Landa, Eduardo Sepúlveda, Jaime Rosón en neoprof Jaime Castrillo al de vijfde versterking met het oog op komend seizoen.

¡#VallsEsMovistarTeam! @RafaVallsFerri vuelve a correr en España y se convierte en nuestro quinto fichaje para 2018: https://t.co/JUqme9vist pic.twitter.com/VtXpnvFzz4 — Movistar Team (@Movistar_Team) 28 september 2017

Pasqualon snelste in Coppa Sabatini

De Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) heeft vandaag de Italiaanse semiklassieker Coppa Sabatini (1.1) op zijn naam geschreven. Na 195,9 kilometers in en om Peccioli was Pasqualon in een sprint sneller dan zijn landgenoten Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) en Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec).



De traditionele ontsnapping van de dag werd gevormd door Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Patrick Gamper (Tirol), Andrea Vendrame (Androni-Sidermec-Bottecchia), Hideto Nakane (Nippo-Vini Fantini), Mekseb Debesay (Dimension Data) en Óscar Pelegrí (Caja Rural-Seguros RGA). Het zevental werd in de slotronde ingerekend, waarna een massaspurt volgde. Daarin toonde Pasqualon zich de sterkste.



Voor Wanty-Groupe Gobert is het het tweede succes in twee dagen in Italië. De Waalse procontinentale ploeg stak gisteren met de Fransman Guillaume Martin nog de eindzege op zak in de Ronde van Tsocane (1.1).

.@AndreaPasqualon takes his first 2017 ¿¿ in front of Colbrelli, Ulissi and Gavazzi #CoppaSabatini



Also @GuilmMartin finishes top 10 ¿¿ pic.twitter.com/ggvz5kXW1f — Wanty-Groupe Gobert (@TeamWantyGobert) 28 september 2017