Valgren: “Deense toekomst ziet er goed uit”, Wellens: “Zie de komende wedstrijden wel zitten” XC

15 april 2018

17u42 0 Wielrennen Michael Valgren Andersen is een straffe kerel. Eerst de Omloop, nu de Amstel Gold Race. Man van de toekomst. “Wat voor type renner ik ben? Geen idee”, lacht de 26-jarige Deen. “Bij de beloften won ik tweemaal Luik-Bastenaken-Luik, maar ik presteer ook in de kasseiklassiekers."

“Dit was een perfecte dag, met dank aan de ploegmaats", aldus Valgren. "Laurens De Vreese heeft hard gewerkt in het begin van de koers. Omar Fraile stond me bij en Jakob Fuglsang rolde de rode loper uit. Uiteindelijk bleek mijn tweede aanval de goede. Ik ben uiteraard heel blij met deze zege.”

Mads Pedersen was de revelatie in de Ronde van Vlaanderen, Valgren is een van de verrassingen van het voorjaar. “Wij Denen zijn goed opgeleid”, legt Valgren uit. “We weten hoe we wedstrijden moeten aanpakken en de overwinningen beginnen nu te komen. De Deense toekomst ziet er goed uit.”

Wellens: "Zie de komende wedstrijden wel zitten"

Tim Wellens is in vorm. Dat bewees hij vandaag nog maar eens in de Amstel Gold Race. Onze landgenoot van Lotto-Soudal kleurde de finale, maar moest ten slotte vrede nemen met de zesde plek. “Uiteindelijk had ik wel goede benen. Dus ik zie de komende wedstrijden wel zitten”, aldus Wellens.

“Er werd heel de koers hard gereden”, doet Tim Wellens zijn verhaal. “Op het eind was het een kat-en-muisspel en dan moet je wat geluk hebben. Toen ik aanviel, werd er op mijn wiel gesprongen. Maar wanneer Valgren en Kreuziger gingen, twijfelde de rest. En dan waren de vogels gaan vliegen. Mijn benen waren in de slotfase wel niet meer super.”