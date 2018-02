Valgren Andersen droomt van meer: "En nu de Ronde van Vlaanderen" Marc Ghyselinck

24 februari 2018

19u01 0 Wielrennen Michael Valgren Andersen. Onthoud de naam. De eerste winnaar van de Omloop nieuwe stijl maakte minuten na zijn zege op de Halsebaan in Meerbeke in Ninove al een nieuwe afspraak. Over vijf weken gaat hij voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. En als dat niet lukt, dan moet het in de Amstel maar gebeuren.

Noem het euforie. Of jeugdige overmoed. Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet zullen zich in de Ronde echt niet op deze manier door een jonge Deen laten slachten, zoals Valgren dat in de Omloop deed. En dan hebben we het niet over Peter Sagan gehad.

Maar Michael Valgren Andersen heeft natuurlijk geloofsbrieven. Hij heeft de Omloop gewonnen. Vorig jaar reed hij voor het eerst het Vlaamse voorjaar en werd hij zesde in de E3 en elfde in de Ronde. 2016: toen werd hij tweede in de Amstel Gold Race. Ook niet slecht.

«Ik was niet goed genoeg om handbal of voetbal te spelen. Op mijn dertiende begon ik dus maar te koersen. Dat lukte beter.»

Michael Valgren werd profwielrenner in 2014. Hij reed voor Tinkoff-Saxo waar hij drie jaar het hulpje was van Alberto Contador. «Ik werkte me uit de naad voor hem.» Het was leerrijk, zegt hij, en hij werd er sterker van. Maar het was niet wat hij wilde. Hij droomde meer van een carrière als die van Fabian Cancellara. «Cancellara was mijn idool»

Vandaar een verhuis naar Astana, waar hij manager Alexandre Vinokourov van zijn klassieke ambities kon overtuigen. «Als je een plan hebt en als je goed genoeg bent, krijg je kansen in deze ploeg.»

Met een coach — Rune Larsen — en met een sportdirecteur — Lars Michaelsen — heeft Michael Valgren Andersen zijn eerste grote voorjaarscampagne voorbereid. «Ik ben begonnen in Australië. Daarna heb ik een groot trainingsblok gedaan. Vorige week ben ik erg diep gegaan in de Ruta del Sol. Ik was een beetje ongelukkig, ik was graag met een goed resultaat naar Vlaanderen gekomen. Mijn coach zei dat ik me geen zorgen moest maken, dat het deze week wel zou lukken.»

Wat gebeurde. Meer dan de Omloop winnen, liet de Deen ook de grote Belgische favorieten achter zich: Van Avermaet, Vanmarcke, Naesen. Zij maakten deel uit van een kopgroep van elf waarin Valgren Andersen zelf nog twee ploegmaats had. Het was logisch dat hij zijn ploegmaats dankte, maar hij had de overwinning toch in de eerste plaats zelf verdiend.

«Ik moest aanvallen om te kunnen winnen. Na de laatste grote aanval van Vanmarcke was mijn moment daar. De wind stond op kop. Als ik tien meter zou kunnen pakken, wie zou mij dan nog inhalen?»

Valgren Andersen was niet onder de indruk van de Belgen. Of niet dat het hem verlamde. «Ik zag ook wel, nadat ik een paar keer aangevallen had, dat geen van hen het echt kon overnemen. Volgens mij zaten ze ook op de limiet.»

De Deen probeerde het drie kilometer voor de streep nog een keer en reed zo naar zijn eerste grote overwinning in zijn carrière. En hij droomt van meer. Hij wil de Ronde winnen, zoals Fabian Cancellara. Toeval, twee dagen geleden kwam Michael Valgren Andersen Cancellara nog tegen tijdens een vroege training op de Col d’Eze. «Ik wilde nog wat fietsen voor ik naar België vloog. Fabian was daar voor een fotoshoot. We hebben twee minuten gepraat. Dat was cool.»

Was het ook toeval dat hij de Omloop won, één dag nadat hij en alle andere leden van de ploeg — renners en staf — een email kregen van het management? Het nieuws was dat het team nog geen sponsorgeld had gekregen voor 2018. Maar dat niemand zich zorgen moest maken.

Vrijdag luidde manager Alexandre Vinokourov de alarmbel in een interview met de Kazachse website vesti.kz. De manager heeft de oorlogskas van de ploeg aangesproken om iedereen te betalen. Maar dat deze situatie geen maanden kan aanslepen, is wel duidelijk.

Andersen zegt zich geen zorgen te maken.«Waarom zou ik? Ik kan me echt niet voorstellen dat dit een groter probleem wordt, of dat het team zou ophouden. Na deze overwinning zal iemand wel willen betalen.»