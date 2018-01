Vakoc met succes geopereerd na aanrijding op training: "De laatste 48 uur waren lang en zenuwslopend" Glenn Van Snick

27 januari 2018

13u36 7 Wielrennen Petr Vakoc is met succes geopereerd na de aanrijding op training in Zuid-Afrika. Dat laat zijn ploeg Quick-Step weten. De Tsjech liep verschillende gebroken rugwervels op en ging meteen onder het mes. Vakoc moet wel nog enige tijd in het ziekenhuis verblijven.

"Petr Vakoc onderging een operatie om de gebroken wervels die hij tijdens een aanrijding door een vrachtwagen op training had opgelopen te stabiliseren. Ook Laurens De Plus (die met een gekneusde nier en long minder schade opliep, red.) was aanwezig bij het incident. Vakoc bracht de hele nacht door in observatie en reageerde deze ochtend positief op de prikkelen van de artsen. Ook het praten en bewegen was een succes. De Tsjech zal nog tien dagen in het ziekenhuis verblijven alvorens hij terugreist naar Europa", verklaart Quick-Step.

"Vanmorgen sprak ik met Petr en hij was opgelucht dat alles goed ging. De laatste 48 uur waren lang en zenuwslopend, maar we zijn blij dat het nu goed gaat. Petr heeft veel rust en tijd nodig om te herstellen, en we zullen aan zijn zijde staan ​​om hem te helpen", vertelt trainer Koen Pelgrim opgelucht.

We have an update on @PetrVakoc, who's out of surgery after being injured during training: https://t.co/X1FEEZ5DlE

We want to thank everyone - fans, teams, riders - for your support and words of encouragement! It meant a lot for us in these trying times.

Photo: ©Sigfrid Eggers pic.twitter.com/XM1IfcFhZ1 Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Vakoc, De Plus, Bob Jungels en Pelgrim waren sinds vorige week in Zuid-Afrika om de laatste hand aan de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen te leggen. "We waren met z’n drieën op training vertrokken”, vertelde Jungels gisteren over het incident. “Plots hoorde ik een harde knal en de daaropvolgende seconde zag ik Laurens en Petr achter mij op de grond liggen. We hebben de vrachtwagen nooit zien aankomen, ik gok dat De Plus en Vakoc door de linkerkant van het voertuig zijn geraakt. Ik besefte meteen dat ze allebei geblesseerd waren en durfde hen daardoor aan te raken. Een behulpzame vrouw aan de zijkant van de weg verwittigde meteen de hulpdiensten."