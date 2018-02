Vakoc keert zwaar gehavend terug naar huis na aanrijding: "Voel me met de dag beter" DMM

07 februari 2018

Goed nieuws voor Petr Vakoc. De Tsjech van Quick-Step mag het ziekenhuis in Zuid-Afrika verlaten na zijn zware val op training. De 25-jarige puncher werd eind januari samen met ploegmakker Laurens De Plus aangereden op training. De twee belandden in het ziekenhuis, maar vooral voor Vakoc was de tol bijzonder zwaar. De Tsjech liet breuken optekenen in verschillende wervels, De Plus heeft een kleinere breuk in het bekken.

Beide renners lagen samen in het ziekenhuis van Nelspruit, al kon De Plus enkele dagen terug al naar huis vertrekken. Vandaag is ook Vakoc aan de beurt. De onfortuinlijke renner deelde op Instagram een foto in harnas: "Nog snel even genieten van de laatste zomerdagen in Zuid-Afrika. Nu is het hoog tijd om weer naar huis te keren. Het zal een lange reis worden, maar ik ben en word hier goed verzorgd. Ik kreeg zelfs al de kans om even voorzichtig van de zon en een ijsje te genieten. De chocolade hangt nog aan mijn neus, maar ik voel me met de dag beter worden."

Enjoying last summer day of this winter. Time to go back home tomorrow✈️ Gonna be a long trip but I have been well taken care of here in🇿🇦 and in the last few days even managed to get some energy from the sun (and icream) Een foto die is geplaatst door null (@petrvakoc) op 06 feb 2018 om 20:06 CET

Still have some chocolate on my face but feelings are getting better every day. Managed to walk to the backyard with @mvakoc and get some fresh air. Soon will be ready for the long trip back to Europe. Een foto die is geplaatst door null (@petrvakoc) op 02 feb 2018 om 19:49 CET