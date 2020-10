Vader Wim Vansevenant over het visitekaartje van zoon Mauri in de Waalse Pijl: “Luik-Bastenaken-Luik moet hem in principe nog béter liggen” DMM

01 oktober 2020

15u44 0 Wielrennen Vrank en vrij reed Mauri Vansevenant gisteren in de Waalse Pijl. De 21-jarige neoprof kleurde in zijn eerste klassieker tot diep in de finale het wedstrijdverloop. Vader Wim Vansevenant keek en zag dat het goed was. “Kwiatkowski kwam in de koers aan Tim Declercq vragen waar die stagiair naartoe reed. Ik denk dat ze Mauri nu wel zullen kennen, zeker?”

Hij werd ooit drie keer laatste in de Tour, maar als man van alle werk was Wim Vansevenant veel meer dan dat. De West-Vlaming reed jaren in dienst van Robbie McEwen en Peter Van Petegem. Zelf winnen deed hij één keer op een blauwe maandag in 1996 in de Tour du Vaucluse. Vansevenant stopte in 2008 voor eigen volk met wielrennen in de Ronde van het Houtland. Sindsdien zit de noeste knecht van weleer in de boerenstiel.

En is hij zowaar ‘vader van’ geworden. Zoon Mauri Vansevenant toonde vorig jaar zijn kunnen met de eindoverwinning in de Ronde van Valle d’Oasta, een hoog aangeschreven rittenkoers voor beloften met onder meer Sivakov, Aru en Pinot op de erelijst. Sinds 15 juli is Vansevenant junior prof bij Deceuninck-Quick.Step en daar toont hij nu ook bij de elite meteen zijn kunnen.

Het was er ‘boenk’ op in de Waalse Pijl, Wim.

“Moa vint. Stress, stress, stress! Nooit gepeinsd dat ik nog zo zenuwachtig zou zijn. (lacht) En dan nog voor een koers, begod.”

Hoe heb je de wedstrijd van Mauri beleefd?

“Ik zat bonen te trekken op het veld. Tot ik dan berichtjes op mijn telefoon kreeg dat Mauri mee in de ontsnapping zat. Toen ik hoorde dat ze vooraan zeven minuten voorsprong hadden, wist ik dat ze er werk aan zouden hebben.”

Had je verwacht dat hij in zijn eerste Waalse Pijl al meteen de finale zou kleuren?

“Verwacht is veel gezegd, al ik had wel een gevoel. Hij heeft in de Ronde van Slovakije stoten uitgestoken die een beetje onder de radar zijn gebleven, maar waarover ik achteraf wel een en ander heb opgevangen. Ik zag gisteren tijdens de wedstrijd ook meteen dat hij goed was. Er zat ‘stamp’ op en hij bleef goed duwen. Toen Uran vertrok, hoopte ik dat Mauri zou kunnen aanpikken. Maar Uran waaide terug, hé. Als zo’n kadet komt en hij kan het gat niet direct dichtrijden, dan weet je dat het goed zit.”

En dan kwam plots die val.

“Ook dat had ik direct gezien. Hij smeet zich in die afdaling en dan ‘ja, patat, hij ligt erbij’. Mauri zat inderdaad snel weer op zijne velo, maar het was toch even schrikken. Drie jaar geleden liep het erger af (Vansevenant brak toen twee rugwervels en ontsnapte aan erger na een val in Frankrijk, red.). Het belangrijkste is dat Mauri er niets aan overhoudt. Het was wel jammer dat hij daardoor 30 seconden verloor en niet alleen aan de voet van de Muur van Hoei kwam.”

Mauri zei achteraf dat hij geloofde in de zege. Een uitspraak gevoed door de adrenaline of had hij het echt kunnen houden?

“Hij kwam in elk geval op zijn terrein terecht, hé. Nu, we zullen nooit weten met hoeveel voorsprong hij aan de Muur van Hoei had kunnen beginnen. Hij heeft in elk geval een mooie koers gereden en een visitekaartje afgeleverd. Dat is het voornaamste.”

De grote wereld weet nu tot wat Mauri Vansevenant in staat is.

“Inderdaad. Je moet weten dat ze niet zo gemakkelijk iemand van Deceuninck-Quick.Step laten wegrijden uit het peloton. Als er iemand van de ploeg meeschuift in de aanval, dan gaan de lichten op rood. Ik heb gehoord dat Kwiatkowski tijdens de wedstrijd aan Tim Declercq kwam vragen wie ‘die stagiair’ was en waar hij naartoe reed. Tim heeft gezegd ‘wacht maar af’. (lacht) Ik denk dat ze Mauri nu wel zullen kennen, zeker?”

Je zoon is nu twee maanden prof, hoe voelt hij zich in de sterrenploeg van Patrick Lefevere?

“Elke renner droomt ervan om voor Quick.Step te rijden, maar ik heb altijd gezegd dat we een ploeg zochten waar hij met plezier zijn valies voor wou maken. Dat is nu echt wel het geval. Mauri is er met open armen ontvangen en dat is voor hem belangrijk. Sociaal contact. Hij is graag gezien door zijn ploegmaats en als dat gepaard gaat met prestaties dan heeft dat vertrouwen. En iedereen weet dat vertrouwen ook belangrijk is voor de benen.”

Een geruststelling voor een vader die zelf ex-renner is en het klappen van de zweep kent?

“In juli vertrokken ze met de ploeg op stage naar Italië. Mauri zei: ‘Papa, ik ga een spel kaarten meenemen. We gaan manillen.’ Ik heb er niet veel op gezegd. Ik ging er vanuit dat de huidige generatie tussen het fietsen door liever op de computer zat. Na een week belde hij terug: ‘Pa, we zitten hier al met twee tafels te kaarten.’ Dat was natuurlijk leuk om te horen. Het is maar door met elkaar bezig te zijn en te praten dat je een hechte ploeg kan smeden.”

Luik-Bastenaken-Luik wordt zondag de volgende wedstrijd op het programma van Mauri, verwacht je hem daar ook opnieuw in de finale?

“Ik wil niet pretentieus klinken, maar Luik-Bastenaken-Luik moet hem in principe nog beter liggen. Ik heb vorige week iets gezien dat me overtuigd heeft dat hij het aan kan. Diep in de finale van het BK in Anzegem- ook een koers van meer dan 230 kilometer - was hij meteen mee toen Keukeleire in de achtervolgende groep op één van de hellingen van de voet tot de top doortrok. Van Avermaet zat erbij, Naesen ook. Dat doet me geloven dat hij er zondag in de finale bij kan zijn.”

We zien Mauri zondag dus aan de zijde van de wereldkampioen op de Côte de la Redoute?

“Ik hoop het. Ik verwacht dat het zondag Mauri’s taak zal zijn om Alaphilippe in de finale te brengen. Als hij hem kan afzetten in een kansrijke positie, dan is zijn koers meer dan geslaagd.”

VIDEO: Samenvatting van de Waalse Pijl

