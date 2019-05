Vader van overleden wielrenner (15): “Jarne was een topkerel die leefde voor zijn passie” Tom Vierendeels

20 mei 2019

18u37 624 Wielrennen Opnieuw tragisch nieuws uit de wielerwereld. De 15-jarige Jarne Lemmens is vannacht in zijn slaap overleden. Dat meldt zijn team Rudyco Cycling Team.

“Jarne was een vrolijke, positief ingestelde en leergierige jonge kerel die in onze club zijn sportieve droom nastreefde", klinkt het bij Rudyco Cycling Team in een Facebookpost. “Hij was heel graag gezien binnen de club bij ploegmaten en begeleiders, altijd bereid om anderen te helpen en bij te staan. We kunnen het niet vatten en we zullen Jarne ontzettend hard missen. Het verlies is onbeschrijflijk. Al onze gedachten zijn bij zijn ouders, familie en vrienden die we onze innige deelneming betuigen en die we heel veel moed en sterkte toewensen.”

Papa Erwin: “Topkerel die leefde voor zijn passie”

“Jarne was een topkerel”, omschrijft vader Erwin Lemmens zijn zoon. “Een echte lieve kerel met een hoop vrienden. Tegen iedereen deed hij lief en vriendelijk. Wielrennen was zijn grote passie en daar leefde hij echt voor. Sinds zijn acht jaar koerste hij. Eerst bij Wielerklub Noord-West-Brabant uit Merchtem en nu dus bij Rudyco Cycling Team.”

Geen voorgeschiedenis

Over de doodsoorzaak tasten de ouders van de jongen nog in het duister. “Gisteren reed hij een wedstrijd en ‘s avonds zat hij bij ons in de zetel terwijl hij op zijn gsm tokkelde”, vervolgt Erwin. “Hij leek nergens last van te hebben en ook tijdens de wedstrijd was er geen vuiltje aan de lucht. Van een valpartij bleef hij eveneens gespaard. Ook in het verleden heeft hij nooit kwaaltjes, afwijkingen of ziektes gehad die een verklaring kunnen zijn voor zijn overlijden.”

“Deze ochtend liep zijn wekker af om naar school te vertrekken. Hij volgde de richting elektromechanica in het derde jaar van het GTSM in Merchtem. Toen ik geen reactie hoorde trok ik naar zijn kamer. ‘Jarne, wakker worden’ zei ik, terwijl ik hem probeerde wakker te schudden. Maar het was toen duidelijk dat er iets ernstig aan de hand was.”

Autopsie

Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam helaas te laat. “Er is een onderzoek gestart en gezien zijn jonge leeftijd wordt er onmiddellijk uitgegaan van een verdacht overlijden”, weet Erwin. “De wetsdokter wilde ook een autopsie uitvoeren en die ging deze namiddag plaatsvinden. De resultaten daarvan weten we nog niet, maar dat kon tot morgen duren. Er wordt wel gedacht in de richting van een hartstilstand of een inwendige bloeding.” Jarne laat naast zijn ouders ook een vier jaar jongere zus na.

Belofte van het jaar

“Onwezenlijk”, zucht Johan Deleu (N-VA), Sportschepen van de gemeente Opwijk. “Dit wil niemand meemaken en het zou ook niet mogen gebeuren bij zulke jonge mensen. Vijftien jaar is niet de leeftijd waarop zoiets je mag overkomen. Bij het uitreiken van de gemeentelijke sporttrofeeën in februari heb ik hem nog gesproken. Hij was een van de genomineerden in de categorie ‘belofte van het jaar’ na zijn derde plaats op het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden als laatstejaars aspirant. Hij werd tweede, maar alle genomineerden hebben iets serieus gepresteerd en zijn dus stuk voor stuk winnaars. Voor mij kwam hij enorm joviaal en vriendelijk over. Op korte tijd bereikte hij ook een zeer degelijk niveau en ik denk dat hij een enorm beloftevolle renner was met veel potentieel.”

Het is nog niet duidelijk of de gemeente iets gaat doen om de jongen te eren. “Daarvoor is het nog te pril”, zegt Deleu. “Morgen zullen we dit wel bespreken. Ik zal na verloop van tijd ook zeker contact opnemen met zijn ouders, maar ik wil hen nu in eerste instantie tijd gunnen. Het is voor iedereen een zware klap, zowel voor onze gemeente als voor de wielersport in het algemeen.”