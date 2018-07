Vader probeert draad weer op te pikken na plotse dood van renner Jeroen Goeleven: "Het besef dat hij nooit meer thuis komt, dat doet pijn" Birger Vandael

26 juli 2018

07u25 0 Wielrennen Drie maanden geleden lag wielrenner Jeroen Goeleven uit Paal op amper 25-jarige leeftijd plots levenloos naast zijn bed. De Limburgse wielerwereld was in shock, want Jeroen was al van kleins af aan een vertrouwd gezicht in het peloton. Vader Danny verwerkt het drama. "Er is gelukkig veel steun", vertelt hij.

"Gezien deze tragedie gaat het oké met mij", zegt vader Danny. "In het begin is er veel aandacht, want hij was 'een jongen' van het peloton. Voor ons was hij 'dé jongen' van het peloton. Het is alsof het gisteren gebeurd is. Nog steeds raakt het me wanneer ik persoonlijke zaken van hem tegenkom, waaruit blijkt waar hij heen wilde met zijn leven." Koers stond centraal in het leven van Jeroen. Dat viel ook tijdens de begrafenis op. "Ik nam zelf het woord tijdens de eredienst om teams, vrienden en kennissen te bedanken voor hun invloed op Jeroen als mens. De renners van zijn club waren er, en met persoonlijke tekstjes en zijn lievelingsmuziek konden we samen waardig afscheid nemen."

Steunbetuigingen

Uit de hele wielerwereld regende het steunbetuigingen van leeftijdsgenoten als Tim Wellens. "Kenneth Van Rooy (Topsport Vlaanderen - Baloise) sprak me persoonlijk aan, heel wat ploegleiders en afgevaardigden kwamen naar de begrafenis. Er was ook het mooie gebaar van Colba - nu Tartelleto-Isorex - dat helemaal uit Wetteren naar Paal kwam. Jeroen reed daar graag, die inspanningen deden ons plezier."

Wat de doodsoorzaak betreft, spreekt Danny van 'een natuurlijke dood op abnormaal jonge leeftijd'. "Een echte oorzaak kennen we niet. Men stelde zich vragen bij de gezondheid van wielrenners, maar hoe vaker mensen deze sport professioneel beoefenen, hoe vaker er ongevallen gebeuren. Screenings zijn nuttig, maar vormen geen verzekering om risicoloos te sporten. Al lijkt het me wel interessant om een registratie te hebben van de elektrische activiteit in het hart tijdens een impact", zegt Danny.

Een beschuldigende vinger richting het wielrennen heeft Danny allerminst. "Ik zie de koers als een motivatie voor het leven: kansen zien, afdwingen en benutten en leren uit fouten. Vroeger gingen we puur voor Jeroen. Als het me uitkomt, ga ik nu nog steeds naar de koers uit dankbaarheid voor de renners, ploegleiders en organisaties. Het zwaarste is natuurlijk het besef dat hij nooit meer thuis zal komen. Dat het me raakt, is misschien niet eens zo slecht."

Vrijwilliger

Vandaag werkt Danny als vrijwillige fietsenhersteller voor OpenHart, een job als verpleegkundige moest hij om gezondheidsredenen opgeven. "Ik kan me op deze manier nuttig maken en luisteren naar mijn lichaam. Het kunnen begeleiden van andere herstellers zorgt ervoor dat we vaak over Jeroen praten en zo leeft hij verder. Het is een manier van afleiding, al kan ik nog niet echt genieten van de alledaagse dingen. Want dan besef ik: Jeroen kan niet meer genieten."