Vader Campenaerts: "Denk dat het emotioneel gaat worden"

16 april 2019

14u16

Bron: VTM NIEUWS

Victor Campenaerts heeft vanavond een afspraak met de geschiedenis. Om 18 uur onze tijd doet hij een poging om het werelduurrecord te verbeteren. Beter doen dan 54,526 kilometer is de uitdaging. Campenaerts wordt aangemoedigd door zijn vrienden en familie. Zijn vader verwacht een emotioneel moment. “Mijn eerste wielerervaring was het uurrecord van Ferdinand Bracke. Later breekt Merckx, mijn grote idool, dat record. En nu staat mijn zoon daar”, zegt een trotse vader.