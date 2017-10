Uran wint Italiaanse semi-klassieker Milaan-Turijn, Barbier pakt bloemen in Parijs-Bourges YP

19u48

Bron: Belga 0 Photo News Rigoberto Uran. Wielrennen Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) heeft de 98ste Milaan-Turijn (Ita/1.HC), de oudste Italiaanse wegwedstrijd, gewonnen. De Colombiaan toonde zich na 186 kilometer de sterkste op de slotklim, de Superga. Enkele tellen later finishte Adam Yates (Orica-Scott) als tweede, Fabio Aru (Astana) vervolledigde het podium.

De vroege vlucht van de dag kwam op naam van vier renners: Simone Andreetta (Bardiani-CSF), Gregory Rast (Trek-Segafredo), Karl Patrick Lauk (Astana) en Guillaume Bonnafond (Cofidis). Het kwartet reed een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar waarna het peloton in actie schoot.

De koers, met het venijn in de laatste 25 km, en twee maal de beklimming van de Superga, viel te herdoen op 22 km van het eind toen Bonnafond als laatste vluchter werd opgeraapt. Daarna regende het aanvallen. Een groepje met Diego Rosa (Sky), David Gaudu (FDJ), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Pierre Latour (AG2R) en Pello Bilbao (Astana) muisde bij er bij de eerste beklimming van de Superga vanonder. Het ging nog niet snel genoeg voor Alaphilippe die wegsprong, maar op 8 km van het eind zou bijgebeend worden door een select groepje met favorieten. Op de tweede beklimming van de Superga versnelde Rudy Molard (FDJ), hij kreeg Uran, Bernal, Aru, Chérel, Gaudu met zich mee. Uran versnelde daarop zelf, Gaudu wist even in zijn wiel mee te gaan, maar zakte terug op 3 km van het eind.

In het peloton trok Adam Yates, met de opgeraapte Gaudu, de achtervolging. Yates zou naar de tweede plaats snellen op tien seconden van Uran, Aru werd derde op 20 seconden. Uran volgt op de erelijst zijn landgenoot Miguel Angel Lopez op. Het is zijn tweede zege van het seizoen na ritwinst in de Tour de France waar hij ook tweede werd in de eindstand.

Barbier pakt de bloemen in Parijs-Bourges

Rudy Barbier (AG2R) heeft Parijs-Bourges (Fra/1.1.) op zijn naam gebracht. De Franse sprinter haalde het na 190,3 km van Gien naar Bourges in de sprint voor zijn landgenoten Marc Sarreau (FDJ) en Jérémy Lecroq (Roubaix Lille Métropole). Met Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert), zevende, en Timothy Dupont (Verandas Willems-Crelan), achtste, eindigden twee Belgen in de top tien. Na iets minder dan 15 kilometer schoven vier renners mee in de vroege vlucht: Emils Liepins (Delko Marseille-Provence KTM), Anthony Delaplace (Fortuneo-Oscaro), Pierre Gouault (HP BTP-Auber 93) en onze landgenoot Dries De Bondt (Verandas Willems Crelan). Het peloton liet begaan en gunde hen een maximale bonus van 4:15 bij elkaar waarna Cofidis, voor sprinter Bouhanni, de wedstrijd in handen nam. Toen ook Direct Energie een handje kwam toesteken smolt de voorsprong van de vluchters als sneeuw in de zon.

Op de Côte du Graveron zagen de koplopers Liepins ook al terugvallen en moesten ze met drie verder. Uiteindelijk werden ze opgeraapt op vijf km van het eind waarna de sprintersploegen zich organiseerden. In die sprint toonde de 24-jarige Rudy Barbier zich de snelste, goed voor zijn eerste zege van het seizoen, zijn tweede zege in zijn carrière. Hij volgt op de erelijst de Ier Sam Bennett op.