Uran over Froome: "Tour met of zonder hem maakt me niets uit", Girobaas wil duidelijkheid Bart Audoore

08 februari 2018

07u13 0 Wielrennen Positieve dopingtest of niet, Chris Froome (32) gaat volgende week terug koersen. Niet correct, vinden velen. Rigoberto Uran (31), de nummer twee van de jongste Tour, haalt de schouders op. "Ik blijf hem geloven."

De één zijn dood is de ander zijn brood. In sport nog meer dan elders. Je zou dus denken dat een pak renners - al dan niet stiekem - zitten te wachten op de dag dat Chris Froome officieel wordt geschorst. Want neem je de beste ronderenner van deze generatie weg (4 keer Tourwinst en 1 keer Vuelta), dan komen er automatisch kansen voor de concurrentie. Een beetje egoïsme zou op dat vlak normaal zijn.

Rigoberto Uran, de man die vorige zomer het dichtst in de buurt van Chris Froome kwam, ziet dat anders. "De Tour met of zonder Froome: het maakt geen verschil", zegt hij. "Echt, het maakt me niet uit. Hoe ik in de Tour presteer, is mijn verantwoordelijkheid, niet die van Froome. Ik moet naar mezelf kijken. Ik moet maken dat ik zelf goed genoeg ben. Pas als dat in orde is, kan ik naar de concurrentie beginnen kijken."

De Colombiaan voegt eraan toe dat hij er geen probleem mee heeft dat Froome volgende week aan de start komt van de Ruta del Sol. Ook opmerkelijk gezien de internationale kritiek op de beslissing van Sky. "Ik blijf Froome geloven", zegt Uran. "Ik heb drie jaar bij Sky gekoerst. Ik heb Froome leren kennen als een grote coureur en een groot mens. Hij was een goeie leider: hij was erg betrokken bij het team en zeer geëngageerd. En ondanks alle grote koersen die hij gewonnen heeft, is hij altijd dezelfde gebleven."

Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is: het is een filosofie die soms moeilijk vast te houden is in het wielrennen. Maar niet voor Uran. "Ik geloof in al mijn vrienden en rivalen", zegt hij. Even later voegt hij er een zinnetje aan toe waardoor zijn houding ook ingegeven lijkt door pragmatische overwegingen. "Er zijn al zo veel mensen die hun mening hebben gegeven en die daar ook commentaar op hebben gekregen. Ik heb daar geen zin in."

Girobaas: "Als Froome wint, dan mag niemand zijn zege afnemen"

Giro-organisator Mauro Vegni is niet van plan om Chris Froome uit de lijst van winnaars te schrappen, mocht de Brit in mei inderdaad de Ronde van Italië winnen en daarna worden geschorst na een positieve Salbutamoltest in de Vuelta van vorig jaar. "Ik ga die naam niet weghalen en de trofee vervolgens aan iemand anders geven", zei Vegni. Vegni hekelt de tijd die de UCI nodig heeft om een beslissing te nemen. "We zijn vijf maanden verder (Froome werd betrapt in de 18de etappe van de Vuelta, red.) en nog weten we niet wat voor bewijslast weerhouden wordt. Die zaak had vier maanden geleden uitgeklaard moeten zijn. Wat we nu meemaken, is erg slecht voor de geloofwaardigheid van het wielrennen."

Froome start volgende week in de Ruta del Sol. Daarna rijdt hij de Tirreno en de Tour of the Alps.