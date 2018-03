Uniek dubbelinterview met Boonen en favoriet Gilbert: "Da's het leven: je wordt geboren, je koerst, je sterft" Joeri De Knop in Italië

16 maart 2018

22u20 0 Wielrennen "Tom!" "Phil!" Meer hebben Boonen (37) en Gilbert (35) in de lobby van het Cosmo Hotel Palace in Cinisello Balsamo niet nodig voor een hartelijke begroeting. Buiten tikt de regen genadeloos tegen het raam. Primavera? Lente? Basta! Binnen zit de sfeer bij de troepen van Patrick Lefevere er helemaal in. Boonen begrijpt waarom. "Als dít het weer is voor Milaan-Sanremo, zie ik maar één topfavoriet: hij, hier."

Even terugkoppelen naar jullie laatste dubbelinterview voor deze krant in Québec, 2015. "Het is tijd om de ­Ronde van Vlaanderen te rijden. Want je kan hem winnen", gaf je Philippe toen mee, Tom. Twee jaar later was het prijs. Wat zie je nu in je glazen bol?

Boonen: (lachje) "Heel veel mogelijkheden. Ik blijf het een gigantische uitdaging vinden, die vijf klassieke Monumenten op zijn palmares. Maar in deze fase van zijn carrière is het de enige die hem nog rest. Als het écht de hele dag oude wijven gaat regenen tussen Milaan en Sanremo, krijgt hij een mooie kans. Misschien wel dé kans van zijn leven."

Gilbert: "Niet dat ik plots zoveel beter word in extreme omstandigheden. Maar waar een groot deel van de ­concurrentie dan van zijn pluimen laat, blijf ik op zeer hoog niveau koersen. Het is een mentale kwestie. Je moet een knop kunnen omdraaien in je hoofd. Dat is niet iedereen ge­geven."

Je oogt alvast zeer ontspannen, Philippe.

Boonen: "Dat is hij toch altijd?"

Gilbert: "Stress helpt me niet vooruit. Het harde werk is geleverd, ik kan er niks meer aan toevoegen. Ik was wat ziek voor en na de Strade Bianche en in de eerste dagen van Tirreno-Adriatico. Maar nadien voelde ik me met de dag beter worden."

Boonen: "Je zal er zeker niet op ­reserve hebben gekoerst."

Gilbert: "’t Was raar, Tom. Beetje zoals tien, vijftien jaar geleden. Rustige aanloop en dan het laatste uur à bloc. Ik wurmde me vooral tussen de talrijke valpartijen door. Op zich al een succes. Typisch wel voor deze periode: iederéén verklaart zich ziek. Wat in de meeste gevallen met een flinke korrel zout moet worden genomen."

Hoe? Je zei net zelf dat...?

Gilbert: (haast zich) "Ja, ja, maar ik was écht ziek. (Boonen grinnikt) Maar veel jongens beelden het zich vaak in."

Boonen: "Ik heb het inderdaad nooit anders geweten. Afgetraind als ze zijn, flirtend zelfs met de grens van óvertraining. Dan heb je gelijk wat minder weerstand. En kan koud of slecht weer na een maand Midden-Oosten een geweldige aanslag op het lichaam zijn. Reden waarom er veel sukkelen met een kuchske, een snotvallingske. Ze voelen zich niet ­super, maar ríjden daarom niet slechter. Toch werkt het mentaal in. Een renner in topvorm voelt, met de periode van de waarheid voor de deur, alles tien keer dramatischer aan dan een normale mens. Kleine zorgen worden plots groot."

