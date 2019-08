Umberto Marengo wint eerste rit in Ronde van Utah, Ben Hermans zesde YP

14 augustus 2019

06u35

Bron: Belga 2 Wielrennen De 27-jarige Italiaan Umberto Marengo (Neri Sottoli-Selle Italia) heeft dinsdag (plaatselijke tijd) de eerste etappe in de 15e Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Na 139,9 kilometer hield hij in North Logan City in een sprint met zes de Amerikaan Lawson Craddock en de Colombiaan Edwin Avila achter zich, goed voor zijn eerste profzege. Ben Hermans finishte op zes seconden als 25e.

Craddock (EF Edducation First), maandag ook al tweede, is de nieuwe leider. Hij neemt het over van de Canadese proloogwinnaar James Piccoli. De 27-jarige Amerikaan zette diep in de finale de beslissende ontsnapping zelf op touw, Piccoli was toen net weer komen aansluiten nadat hij wegens een lekke band van fiets moeten wisselen had. Omdat hij bij zijn achtervolging beschutting zocht achter de wagens, kreeg Piccoli ook nog eens twintig seconden straftijd. In de stand heeft Craddock nu zes seconden voor op de Portugees Joao Almeida. De Roemeen Serghei Tvetcov heeft als derde twaalf seconden goed te maken. Hermans, de enige Belg in koers, is op 24 seconden tiende. Vorig jaar werd Hermans tweede in de eindstand, na de Amerikaan Sepp Kuss.

In de tweede etappe overbruggen de renners woensdag 138,2 kilometer van Brigham City naar de de top van de Powder Mountain. Die zware slotklim is 11,2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent.