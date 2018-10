Ullrich "vecht tegen demonen" in afkickkliniek: "Ik weet dat ik ziek ben" XC

09 oktober 2018

12u21

Bron: BILD 2 Wielrennen Beterschap bij Jan Ullrich? De gewezen wielrenner is alvast aan het afkicken van zijn drank- en drugsverslaving. Dat doet hij in de Verenigde Staten en Europa. “Ik weet dat ik ziek ben”, zegt hij tegen Bild.

Ullrich vertoefde de voorbije tijd voor zijn therapie in Miami, maar wordt nu zes weken in Europa behandeld. In een omgeving waar hij zich thuis voelt, waar hij de taal begrijpt. Daarna keert Ullrich opnieuw terug naar de Verenigde Staten. “Ik wil opnieuw de oude Jan worden. Ik zal er alles aan doen om te vechten tegen mijn demonen en hoop mijn levensvreugde terug te vinden.”

“In Miami werd ik omringd door zeer goede artsen en therapeuten. Volgens mij heb ik er de basis gelegd voor de rest van mijn leven. Ik heb de eerste fase van mijn persoonlijke Tour de France achter de rug”, vervolgde Ullrich. “Daarnaast wil ik mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik zonder respect behandeld heb. En ondanks alles kan ik rekenen op mijn vrienden en heb ik vier kinderen die van me houden. Daar kan geen geld in de wereld tegenop.”

“Ook zou ik mijn voormalige concurrent Lance Armstrong willen bedanken voor de steun. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ik moet nu echter mijn eigen weg vinden. En dat begon met het besef dat ik hulp nodig heb. Fouten maken is menselijk. Het gaat erom dat als je valt, je weer opstaat en vecht voor een tweede kans. Dat ben ik aan het proberen.”