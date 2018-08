Ullrich tevreden met therapie: "Mijn kinderen zijn mijn medicijn" Redactie

24 augustus 2018

09u10

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Jan Ullrich is tevreden met de therapiesessies die hij sinds enkele weken volgt. "Het gaat nu veel beter met mij. Ik voel me hier heel veilig en kan me goed concentreren", zegt de oud-wielrenner, die zich liet opnemen in een psychiatrische inrichting, tegen Bild.

De 44-jarige Ullrich werd twee weken geleden in een luxueus hotel in Frankfurt opgepakt omdat hij een prostituee zou hebben aangevallen. Hij zou onder invloed zijn geweest van drank en drugs. Een week eerder op Mallorca was Ullrich al gearresteerd omdat hij de Duitse acteur Til Schweiger en diens gasten had aangevallen.

"Ik word nu in de ochtend en avond getest op stoffen in mijn lichaam. Ook doe ik een alcoholtest", aldus Ullrich, die in 1997 de Tour de France won. De Duitser mag regelmatig bellen met zijn drie zoons, die leven bij zijn ex-vrouw. "Mijn kinderen zijn mijn medicijn", zegt Ullrich.