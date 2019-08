Ullrich kent z’n straf voor mishandeling prostituee: 7.200 euro boete DMM

28 augustus 2019

Oud-wielrenner Jan Ullrich (45) moet een boete van 7.200 euro betalen wegens het mishandelen van een prostituee, vorig jaar in een hotel in Frankfurt. De aan lager wal geraakte voormalige Tourwinnaar werd destijds na zijn arrestatie opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hij zou zijn daad hebben gepleegd onder invloed van drank en drugs.

Ullrich werd aanvankelijk poging tot doodslag ten laste gelegd, maar het parket kwam daarop terug. Ullrich had de vrouw, die weigerde de eerder ontvangen 600 euro terug te geven aan de oud-renner, bij de keel gegrepen. Volgens een bericht op Focus Online was dat door de aanklager uiteindelijk niet als levensbedreigend beschouwd. Ullrich heeft zich inmiddels ook bij de prostituee verontschuldigd en haar een schadevergoeding overhandigd. Zij zou nu geen interesse meer hebben in een verdere vervolging.

Ullrich, winnaar van de Tour de France in 1997, werd aan het einde van zijn carrière geschorst vanwege dopinggebruik. Hij bekende in 2013 verboden middelen te hebben gebruikt.