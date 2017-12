Ulissi faalde bij vrijwillige test Bart Audoore

09u05 0 TDW Wielrennen Dat het voor Froome niet makkelijk wordt om zich via een farmacokinetische studie vrij te pleiten, bewijst de zaak Diego Ulissi (28). De Italiaan liet zich vrijwillig hertesten, maar werd toch geschorst.

Van alle renners die ooit in opspraak kwamen met salbutamol, lijkt de zaak van Diego Ulissi het best op die van Chris Froome. De Italiaan testte positief tijdens de Giro 2014. Met 1.900 nanogram salbutamol per milliliter urine kwam hij dicht in de buurt van de 2.000 nanogram van Froome. Ulissi verklaarde dat hij zijn puffer elke dag twee keer gebruikt had (tot acht keer zou er geen probleem mogen zijn). De waarden die hij in de ritten voor- en nadien liet optekenen, lagen tussen 80 en 140 nanogram - cijfers die je inderdaad kan verwachten bij tweemaal puffen per dag. Aan welke frequentie Froome pufte tijdens de Vuelta is niet bekend. Ook belangrijk: op het moment dat Ulissi positief testte, waren de regels identiek aan die van vandaag - toen Alessandro Petacchi in 2007 gepakt werd, waren de regels bijvoorbeeld nog strenger.

Nadat bekend werd gemaakt dat Ulissi een positieve plas had afgeleverd, werd hij door zijn team Lampre-Merida meteen aan de kant gehouden. Hij vroeg de UCI om een 'gecontroleerde excretie-studie', een onderzoek waarbij de afscheiding in zijn urine werd onderzocht. Tijdens een vrijwillige test in Lausanne in juli probeerde hij aan te tonen hoe de abnormaal hoge waarden in zijn urine te verklaren waren. Dat mislukte. Ulissi kreeg gedurende twaalf uur salbutamol toegediend, maar de piekwaarden in zijn urine (twee uur na het einde van de test) bleven steken tussen 140 en 180 nanogram.

Daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: Ulissi onderging de test in rust, terwijl hij bij zijn positieve plas wellicht gedehydreerd was na een etappe van meerdere uren, waarna hij ook nog een uur en 20 minuten had moeten wachten bij de antidopingcontrole (en wellicht nog verder uitgedroogd raakte).

Bij Sky menen ze dat uitdroging de hogere concentratie salbutamol in de urine van Froome kan verklaren, maar tijdens de test van Ulissi werd dat alvast niet in rekening gebracht. De man werd met terugwerkende kracht negen maanden geschorst. Zijn twee ritzeges in de Giro (5de en 8ste etappe) mocht hij houden.