Uitstel is geen afstel: Remco Evenepoel rijdt in alle stilte 50 (!) keer de Muur van Geraardsbergen op DMM/GVS

27 april 2020

17u12 0 Wielrennen Hij heeft het dan toch gedaan. Na zijn eigen ‘Luik-Bastenaken-Luik’ over 256 kilometer gisteren trok Remco Evenepoel vandaag in alle stilte naar Geraardsbergen om 50 (!) keer de Muur op te rijden. Normaal zou de 20-jarige renner zich vorige vrijdag aan die uitdaging wagen, maar hij vreesde toen een te grote opkomst.



Uitdagingen, uitdagingen en nog eens uitdagingen. Remco Evenepoel wil zich in coronatijden blijven bezighouden en stelt daarom het ene tussendoel na het andere. Het begon een tiental dagen geleden met een trainingsrit van 300 kilometer, waarna Evenepoel het plan vatte om vorige vrijdag als tweede ‘challenge’ minstens tien keer de iconische Muur van Geraardsbergen op te rijden.

Na het uitlekken van dat nieuws veranderde Evenepoel het geweer van schouder. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step blies zijn onderneming af, ook al wou hij met zijn acties het zorgpersoneel een hart onder de riem steken. “Ik waardeer de positieve reacties, maar ik vrees dat te veel mensen zouden komen kijken en dat is tijdens deze coronacrisis niet veilig”, zei hij op Twitter.

Evenepoel bleef niet bij de pakken zitten en laste dit weekend een tocht in langs enkele plaatsen die een belangrijke invloed uitoefenden op zijn nog prille carrière. Zondag zat hij dan weer 256 kilometer in het zadel om de afstand van Luik-Bastenaken-Luik na te bootsen, de wedstrijd die dit voorjaar normaal de eerste grote klassieker uit zijn wielerloopbaan moest worden.

Ondertussen bleef het plan aanwezig om een marathondag op en rond de Muur van Geraardsbergen te houden, want uitstel in het hoofd van Remco Evenepoel is geen afstel. Vanochtend was het zover. In alle stilte begon Evenepoel aan een poging om 50 (!) keer de iconische klim uit de Ronde van Vlaanderen op te rijden. De Vlaams-Brabander legde daarbij een plaatselijk rondje af dat hem telkens weer naar de voet van de Vesten bracht.

Pas na de klok van drieën voltooide onze landgenoot zijn onderneming. Een snelle berekening leert dat Evenepoel op dat moment minstens tweehonderd kilometer en een vijfduizendtal hoogtemeters op de teller moet hebben gehad. Achteraf kon er op aangeven van mama Agna wel een rijsttaartje van af. Op naar de volgende uitdaging.



Complimenten van Hinault

Nog een leuke uitsmijter: niemand minder dan Bernard Hinault (65), nog steeds een van de beste coureurs aller tijden en vijfvoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, drukte bij RTBF Radio zijn bewondering uit voor Evenepoel. “Hij is uitzonderlijk. Als je ziet wat hij op die leeftijd allemaal al heeft verwezenlijkt... Fantastisch. Als hij gespaard blijft van ongelukken en blessures heeft België heel veel geluk.”

Onvermijdelijk kwam ook de vergelijking met Eddy Merckx - ook vijfvoudig Tourwinnaar - ter sprake. “We kunnen beide heren inderdaad met elkaar vergelijken. Maar om nu al te zeggen dat Remco even sterk zal worden als Eddy, dat is nog een ander gegeven. Maar hoe dan ook kunnen we Evenepoel nu al naar voor schuiven als een toekomstig grote ronde-winnaar. Er staat een goede kop op en hij beschikt over alle wapens om een grote carrière uit te bouwen.”

