UCI wil renners beschermen tegen risico's van corona: "Als we alle advies over veiligheid en social distancing letterlijk opvolgen, gaan we speciale koers krijgen"



Bart Audoore

19 mei 2020

06u00 0 Wielrennen Geeft besmetting met corona een verhoogde kans op hartritmestoornissen? Bewijs is er niet, maar de UCI neemt geen risico. De internationale wielerbond werkt aan een medisch protocol dat vraagt om bij de minste twijfel een harttest uit te voeren. Enkele specialisten aan het woord.

Hoe gevaarlijk is covid-19 voor het hart? Niemand die het met zekerheid kan zeggen, artsen kennen het coronavirus amper vier maanden, maar de UCI wil duidelijk geen risico nemen. In het nieuwe medische protocol waaraan gewerkt wordt, wordt gevraagd om bij elke renner met een bevestigde of vermoedelijke besmetting met covid-19 een elektrocardiogram van het hart te maken om te zien of er afwijkingen zijn. In geval van twijfel vraagt de UCI bijkomende tests (MRI en dergelijke) om schade aan het hartweefsel verder uit te sluiten.

Er is nog meer onderzoek naar covid-19 nodig, maar de voorlopige bevindingen lijken toch te wijzen op een bepaalde gevoeligheid voor de hartspier Jens De Decker, ploegdokter Lotto-Soudal

Bij Lotto-Soudal werden vorige week al bloedtests afgenomen bij de Belgische renners om te zien wie antistoffen tegen covid-19 in het lichaam heeft. Geen enkele van de renners testte positief (de buitenlanders volgen nog), maar de volgende stap was inderdaad een harttest geweest. “Uit voorzorg”, zegt ploegdokter Jens De Decker. “Er is nog meer onderzoek naar covid-19 nodig, maar de voorlopige bevindingen lijken toch te wijzen op een bepaalde gevoeligheid voor de hartspier.”

