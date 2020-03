UCI wil Monumenten en grote rondes redden, maar: “Dit is een heel moeilijke puzzel” Bart Audoore

18 maart 2020

06u33 0 Wielrennen Het doek is gevallen: 2020 wordt een jaar zonder klassiek voorjaar. Gisteren ging een streep door de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Maar er is hoop: de UCI werkt aan een nieuwe kalender en hoopt de Monumenten later dit jaar nog te kunnen organiseren.

Officieel blijven er nog drie (grotere) voorjaarskoersen over op de kalender: de Scheldeprijs (8/4), de Brabantse Pijl (15/4) en de Amstel Gold Race (19/4), maar een blinde kan zien dat ook die zullen sneuvelen. Wanneer er opnieuw gekoerst kan worden, kan niemand voorspellen, maar alles wijst erop dat april te vroeg zal komen. “Eerst moet de pandemie onder controle zijn”, weet ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “In een optimistisch scenario denken we aan mei of juni. In het slechtste geval kan het pas in juli met de Tour.”

Het einde van de miserie is dus nog lang niet in zicht, maar er is ook hoop. Bij Flanders Classics maken ze zich sterk dat er in 2020 toch nog een Ronde van Vlaanderen kan komen. “Wij hebben overleg gehad met de UCI, de AIGCP en CPA en iedereen is vragende partij om later dit jaar toch een Ronde van Vlaanderen te rijden”, zegt Van Den Spiegel. “Er is een breed draagvlak.”

Bomvolle kalender

De drie verenigingen waarover Van Den Spiegel het heeft, zijn respectievelijk de internationale wielerbond, de associatie van professionele wielerploegen en de rennersvakbond. Alle grote spelers, zeg maar. De laatste betrokken partij, de fans, zullen ongetwijfeld ook staan springen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Heel veel organisatoren willen hun wedstrijd graag op een andere datum verreden zien, maar de situatie is simpel: er is geen plaats vrij op de wielerkalender. “We moeten realistisch zijn”, zegt Van Den Spiegel. “We klagen al jaren dat de kalender bomvol zit. Dit is een heel moeilijke puzzel. Je kan geen 20 wedstrijden naar het najaar verschuiven.”

De Ronde is de meest bijgewoonde eendagkoers ter wereld, wij vinden het daarom logisch als die samen met de andere Monumenten voorrang zou krijgen Tomas Van Den Spiegel

De informatie die ons vanuit de UCI bereikt, lijkt de deur alvast open te zetten voor de Ronde. De UCI wil redden wat er te redden valt en de filosofie is duidelijk: de grote rondes en de Monumenten krijgen voorrang bij het samenstellen van een nieuwe kalender. Op dit moment zijn één grote ronde (de Giro) en vier van de vijf Monumenten (Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik) op zoek naar een nieuwe datum.

De enige kans voor de Giro lijkt om die met een aantal weken op te schuiven, want een wedstrijd van drie weken krijg je niet ingepast in het najaar. De UCI zal nooit toelaten dat de nieuwe wedstrijddata conflicteren met die van de Tour, de Olympische Spelen, de Vuelta, het WK en de Ronde van Lombardije. Met een eendagkoers is het makkelijker schuiven. “We laten de UCI zijn werk doen”, zegt Van Den Spiegel. “Wij hebben begrepen dat ze verschillende scenario’s gaan uitwerken.”

Financiële kater

Als de Ronde nog kan gereden worden, zou dat een enorme opsteker zijn voor Flanders Classics. Door de afgelasting van al die wedstrijden zit de organisatie op dit moment met een grote financiële kater. De Ronde is economisch gezien veruit de interessantste — met jaarlijks 10.000 vips op en rond het parcours — en als die toch nog kan plaatsvinden, zou dat de pijn serieus verzachten.

“In eerste instantie is de afgelasting inhoudelijk een heel zware klap”, zegt Van Den Spiegel. “Maar ook financieel is dit geen cadeau. Wij werken een heel jaar aan ons klassieke voorjaar en de Ronde is daarvan het hoogtepunt. Sportief en financieel. Het is de meest bijgewoonde eendagkoers te wereld, wij vinden het daarom logisch als die samen met de andere Monumenten voorrang zou krijgen, en voor ons is het de meest rendabele wedstrijd. Wij gaan dit jaar overleven, daar geloven we in, maar het zou makkelijker zijn als de Ronde kan worden gereden.”