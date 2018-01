UCI-voorzitter wil Armstrong met brief weren uit de Ronde, maar die "heeft niets ontvangen" Bart Audoore

07u00 0 Getty Images

David Lappartient (44) profileert zich steeds meer als een man van de harde lijn. Dat de nieuwe UCI-voorzitter de strijd tegen mechanische doping wil opdrijven, is bekend. Gisteren sprak hij ook strenge taal richting Froome, Armstrong, Boogerd en Riis. In een interview met de Zwitserse krant 'Neue Zürcher Zeitung' zegt Lappartient "dat Chris Froome geen voorkeursbehandeling krijgt". De Fransman beseft dat de schijn tegenzit, omdat de afwikkeling van de positieve salbutamoltest van de Brit tijdens de Vuelta al maanden aansleept, maar hij zegt dat het niet anders kan. "Froome is geen renner als een andere, hij heeft meer geld, dus kan hij meer experten inschakelen die zijn onschuld proberen te bewijzen. Wij moeten dat aanvaarden en de rechten van de verdediging vrijwaren. Als we hem nu al schorsen, zondigen we tegen de reglementen. Ik hoop wel dat de zaak uitgeklaard is tegen de start van de Giro."

Armstrong heeft geen brief gezien

Verderop in het interview vertelt Lappartient dat hij in maart nieuwe maatregelen in de strijd tegen mechanische doping wil bekend maken. Hij denkt onder meer aan het gebruik van röntgenstralen en warmtecamera's om de fietsen te scannen. Maar zijn strafste uitspraken houden verband met oude dopingzondaars. "Ik vind het geen goed idee dat Lance Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen komt. Ik kan hem niet tegenhouden om op vrijdag voor een publiek te spreken, maar ik heb hem een brief gestuurd om zeker te zijn dat hij op zaterdag, tijdens het evenement voor wielertoeristen, en op zondag, tijdens de wedstrijd, niet opdaagt."

Armstrong zelf heeft in correspondentie met Het Nieuwsblad intussen laten weten geen brief ontvangen te hebben. De Amerikaan is zich met Wouter Vandenhaute dus van geen kwaad bewust. In tegenstelling tot de aanmaning van Lappartient is hij nog steeds van plan om op 1 april de Ronde van Vlaanderen te volgen.

RV Tour of Flanders Business Academy - Lance Armstrong - Wouter Vandenhaute

Ullrich? Vinokourov? Kanteljaar is 2011

Ook Bjarne Riis en Michael Boogerd kregen er van langs. "Hun terugkeer in de sport is geen goeie zaak. Soms is er geen juridische grond voor een ban, maar spreekt de naam van een renner voor zich. Riis had tijdens zijn carrière ook al geen goede reputatie. Dat soort mensen wil ik niet in het wielrennen. Jan Ullrich? Hetzelfde, we moeten renners als hij niet fêteren. Alexandre Vinokourov? Dat is een ander geval: hij is veroordeeld en heeft zijn straf uitgezeten. Je kan niet steeds naar het verleden blijven wijzen. Voor mij is 2011 een kanteljaar: wie daarna nog betrapt is, heeft in het wielrennen niks meer verloren." (BA)