UCI-voorzitter wil af van oortjes in de koers: "Ze maken het wielrennen steriel"

David Lappartient wil oortjes verbieden in de wielersport

David Lappartient (44), de machtigste man in het wielrennen, wil een verbod op het gebruik van oortjes in de koers. Dat zegt hij in een exclusief interview in deze krant. De Fransman werd op 21 september in het Noorse Bergen verkozen tot nieuwe voorzitter van de UCI. Meteen zette hij het oortjesverbod, een stokpaardje van hem, weer op de agenda. De Fransman laat er geen gras over groeien.



Oortjes worden al verboden bij het WK 2018 in het Oostenrijkse Innsbruck. Aan dadendrang bij Lappartient geen gebrek. Ook vermogensmeters wil hij de koers bannen. "Ze maken het wielrennen steriel."



"Als we morgen met een schandaal van mechanische fraude zitten opgezadeld, is de ramp niet te overzien", klinkt het bij Lappartient.