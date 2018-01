UCI-voorzitter Lappartient niet blij met komst Armstrong naar Ronde: "Ik vertrouw hem niet" Marc Ghyselinck in Australië

20 januari 2018

07u38 3 Wielrennen Ook een brief van UCI voorzitter David Lappartient kon Wouter Vandenhaute er niet van weerhouden om Lance Armstrong uit te nodigen naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik vind het slechte publiciteit voor het wielrennen", zegt Lappartient die vrijdag in Australië arriveerde voor de Tour Down Under.

Er was deze week nogal wat te doen over de komst van Lance Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen. U schreef een brief naar Wouter Vandenhaute. Wat wilde u hem duidelijk maken?

David Lappartient: "Ik heb inderdaad een brief geschreven, niet naar Lance Armstrong, maar naar Wouter Vandenhaute, om Wouter eraan te herinneren dat Lance Armstrong levenslang is geschorst door de UCI. Dat het dus onmogelijk is voor Lance Armstrong om naar de Ronde van Vlaanderen te komen. Wouter heeft me gezegd dat Armstrong enkel naar de universiteit komt (David Lappartient bedoelt de Flanders Business Academy, die plaatsvindt op de Oude Kwaremont, red) op vrijdag voor de Ronde van Vlaanderen. Dat is twee dagen voor de race. Dat is niet verboden voor Armstrong."

"En verder heb ik Wouter uitgelegd hoe ik daar persoonlijk over denk. Ik vind dit geen goede publiciteit voor het wielrennen. Maar dat laat ik dan aan Wouter over om te beslissen."

Vindt u het slechte publiciteit?

Lappartient: "Natuurlijk kan je Lance Armstrong uitnodigen. En natuurlijk zal zijn aanwezigheid veel mensen lokken. Maar dat is niet het imago dat we van wielrennen willen uitdragen. Er is veel bedrog geweest, we komen uit een erg donkere periode. Het imago nu moet dat van een cleane sport zijn. Lance Armstrong staat niet symbool voor een cleane sport."

Hebt u dan geprobeerd om Wouter Vandenhaute ervan te overtuigen dat hij Lance Armstrong beter niet kon uitnodigen?

Lappartient: "We hebben samen gedineerd. Zoals u weet is Wouter een liefhebber van de goede tafel. Hij nodigde me uit. We raakten het niet eens over dit punt. Ik respecteer zijn standpunt. Een andere oplossing is er niet. Ik kan hem niet beletten om Armstrong te inviteren op vrijdag voor de Ronde. Armstrong heeft een paspoort. Hij mag naar België reizen en ontmoeten wie hij wil."

Hij zal een publiek toespreken. Zijn stem zal worden gehoord.

Lappartient: "Ik herinner me de tijd dat hij iedereen ervan probeerde te overtuigen dat hij een cleane atleet was. Ik vertrouw die kerel niet."

Bjarne Riis is al een hele week bij de Tour Down Under. Ook Riis is levenslang geschorst. Waarom kan Riis wel bij de Tour Down Under zijn en mag Lance Armstrong niet naar de Ronde van Vlaanderen komen?

Lappartient: "We hebben een UCI regel die zegt dat wie na 2011 is geschorst, nooit meer naar get wielrennen kan terugkeren. Riis is voor 2011 geschorst, Lance Armstrong daarna."