UCI-voorzitter David Lappartient: “Riis heeft het recht om terug te keren” Joeri De Knop in Australië

23 januari 2020

23u55 0 Wielrennen Volgens UCI-voorzitter David Lappartient, op werkvisite, in de Tour Down Under, valt er reglementair gezien niets in te brengen tegen de terugkeer van Bjarne Riis in het professionele wielerpeloton. De Fransman beroept zich op een maatregel, ingevoerd op 1 juli 2011.

“Die verbiedt wielrenners die de dopingwet hebben overtreden om na hun actieve carrière nog een begeleidende rol te spelen bij een ploeg. Riis’ dopingbiecht kwam er al in 2007. Ik kan de kritiek en de scepsis bij diverse stakeholders, media en fans wel begrijpen, maar naar de letter van het reglement heeft hij dus het recht om medeëigenaar te worden van NTT. Dat is ook zo conform de regels van het Deense antidopingagentschap (ADD). Ik ga ervan uit Riis lessen heeft getrokken uit het verleden en zich niet meer zal bezondigen aan dezelfde fouten. NTT staat bovendien voor een streng antidopingbeleid.”

In de marge kondigde Lappartient nog aan dat het bannen van corticosteroïden nog slechts een zaak is van maanden. De preses van de Internationale Wielrenunie sprak wel zijn bezorgdheid uit over het toegenomen aantal positieve dopinggevallen in 2019 en vooral het hoge percentage (75%) zondaars in Zuid-Amerika. “Komt dat omdat er meer doping in het spel is? Of omdat er gewoon meer en grondiger wordt gecontroleerd?”, vroeg hij zich af. “Feit is dat die vijf Zuid-Amerikaanse naties een reële bekommernis vormen voor de UCI. We hebben in die landen de nationale antidopingagentschappen onder druk gezet om alles scherp in de gaten te houden. Zelf zullen we dat ook doen, want epo is in die landen zeer makkelijk verkrijgbaar.”