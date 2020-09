UCI stelt WK-parcours in Imola officieel voor: twee beklimmingen zorgen voor zware koers Redactie

11 september 2020

15u47 0 Wielrennen De Internationale Wielerunie heeft het parcours van het wereldkampioenschap wielrennen in Imola officieel voorgesteld. Starten en aankomen doen de renners op het bekende autocircuit, twee beklimmingen zullen van het WK een zware koers maken.

Eigenlijk had het WK wielrennen dit jaar in het Zwitserse Aigle-Martigny georganiseerd worden, maar door de coronapandemie mocht dat plan de prullenmand in. De UCI ging op zoek naar alternatieven en kwam in die zoektocht uit bij het Italiaanse Imola.

De wegrit wordt voor het eerst sinds het WK in Ponferrada in 2014 uitsluitend op één lokaal circuit gereden. De renners moeten verschillende ronden van 28,8 kilometer afwerken. Het WK zal uiteindelijk 258,2 kilometer lang zijn, goed voor bijna 5.000 hoogtemeters. De grote verantwoordelijken daarvoor zijn de beklimmingen van de Mazzolano en de Cima Gallisterna. Samen zijn ze goed voor 5,5 klimkilometers aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10%.

Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe ging het parcours al verkennen, net als zijn Italiaanse collega Davide Cassani. De bondscoach van de Italianen zag een zwaar parcours. “Het wordt een lastige koers. Er zal niet veel mogelijkheid tot herstel zijn tussen de twee beklimmingen. Tactiek zal erg belangrijk zijn, ik verwacht dat een kleine groep richting de finish zal rijden. Of een eenzame koploper.”

Het parcours van de tijdrit is eerder vlak en is goed voor een afstand van 31,7 kilometer.

