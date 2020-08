UCI start onderzoek naar val Evenepoel: “Welk ‘object’ werd uit Remco’s achterzak gehaald?” Redactie

28 augustus 2020

22u01

Bron: Belga 128 Wielrennen De Internationale wielerunie (UCI) heeft aangekondigd dat ze een onderzoek start naar een "object" dat uit de achterzak van Remco Evenepoel viel, tijdens zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije op 15 augustus.

"Wij hebben de CADF (een antidopinginstelling, red.) gevraagd om de televisiebeelden verder te onderzoeken en getuigen te ondervragen over het object dat uit de zak van Evenepoel viel", verklaarde de voorzitter van de UCI David Lappartient, op een persmoment bij de start van de Tour de France in Nice.

This the proof that CADF is not neural because they said there are operating independent without @Uci. This is clearly not true Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

De beelden waarop te zien is dat sportdirecteur Davide Bramati een object uit de achterzak van Evenepoel haalt, hebben geleid tot heel wat bedenkingen op de sociale media.

Cette vidéo du directeur sportif, ex-pro, qui fait les poches de son coureur Remco Evenepoel dans le ravin où il est tombé, juste avant d'en être évacué, fait énormément parler ! A raison ! C'est quoi Davide Bramati que vous lui piquez ainsi ? Pourquoi? #ILombardia THREAD. 1/5 pic.twitter.com/JitMUCy5Yu 🅰ntoine VAYER 📸(@ festinaboy) link

Lappartient had het ook over data die zouden zijn overgebracht via de fiets van Evenepoel. "De sportief directeur verklaarde dat hij dacht dat Evenepoel was gevallen, aangezien er geen data meer werden verzonden. Over welke data spreken we dan?", vraagt de voorzitter van de UCI zich af in Nice, een dag voor de start van de Ronde van Frankrijk.

"Het is immers verboden om bepaalde data door te sturen. We bekijken dus ook dit punt", preciseerde Lappartient. "Als het alleen over geografische lokalisatie gaat, is het iets anders. Maar andere data delen is niet toegelaten."

De 20-jarige Remco Evenepoel was favoriet voor de Ronde van Lombardije, maar viel zwaar op 40 kilometer van de streep tijdens de afdaling van de Mur de Sormano in een ravijn. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step moet minstens 6 weken rusten.