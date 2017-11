UCI schakelt oud-renner Péraud in in strijd tegen mechanische doping -

Scheldeprijs start volgend jaar in Nederland Redactie

14u24

Bron: Belga 0 TDW

UCI schakelt oud-renner Péraud in in strijd tegen mechanische doping

De Franse oud-renner Jean-Christophe Péraud wordt manager van het team dat mechanische fraude in het wielrennen moet bestrijden. De UCI bevestigde vandaag zijn aanstelling. De 40-jarige Péraud hing zijn fiets eind vorig jaar aan de haak. Hij kende zowel op de mountainbike (met olympisch zilver in 2008) als op de weg (tweede in de Tour 2014) successen.

De Fransman is een gediplomeerd ingenieur, heeft diploma's in de chemie en natuurwetenschappen. "Ik wilde graag binnen het wielrennen blijven, dus dit beantwoordt perfect aan mijn wensen", zegt Péraud. "Ik beloof al de energie en expertise die ik als ingenieur en ex-renner heb, te investeren in deze nieuwe rol. De UCI heeft al doeltreffende regels betreft het materiaal en de strijd tegen technologische fraude, maar het kan nog beter. Dat wordt mijn taak."

Technologische fraude in het wielrennen is opnieuw volop in het nieuws nadat de Amerikaanse ex-wielrenner Phil Gaimon in zijn biografie beschuldigingen uitte aan het adres van Fabian Cancellara. De Zwitser zou onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in 2010 hebben gewonnen dankzij een motortje in zijn fiets. De UCI beloofde de zaak te onderzoeken.

AP

Scheldeprijs start in 2018 in Terneuzen

De 106e editie van de Scheldeprijs start volgend jaar vanuit het Nederlandse Terneuzen. Dat laat de organisatie van de semiklassieker vandaag weten.

Dit jaar werd, ter ere van de afscheidnemende Tom Boonen, de start van de Scheldeprijs georganiseerd in Mol. Voor de komende editie trekken de organisatoren de grens over en laten ze het traditionele vertrek aan het MAS in Antwerpen voor het tweede jaar op rij links liggen. Het Nederlandse Terneuzen is op woensdag 4 april 2018 immers gaststad voor de start van de Scheldeprijs (1.BC). De aankomstzone blijft behouden aan de Churcilllaan in Schoten.

"Het unieke wielerdecor van Terneuzen en de provincie Zeeland vormen de perfecte aanloop richting Antwerpen en Schoten", zegt voorzitter Piet de Smet van de Schotense Wielerclub. "Als één van de enigen op de internationale wielerkalender trekken we over de landsgrens heen en maken we De Scheldeprijs zo aantrekkelijk mogelijk voor een internationaal wielerpubliek. Onze koers staat symbool voor een rijke wielerhistorie met steevast heel wat mooie namen op het podium. En dat zal volgend jaar niet anders zijn."

TDW

"Traditioneel zakt het kruim van de sprinterswereld af naar De Scheldeprijs. Met startplaats Terneuzen en de Nederlandse provincie Zeeland kiezen we vandaag voor een regio met heel wat interessante aantrekkingspolen. Zo heeft de passage van de Ronde van Frankrijk in 2015 bewezen dat de wind een belangrijke rol zou kunnen spelen in het koersverloop. De aankomst in Schoten en de lokale ronden blijven zeker en vast verankerd in de Scheldeprijs."

Dit jaar ging de eindzege in Schoten naar de Duitser Marcel Kittel. Met vijf overwinningen is hij de absolute recordhouder wat betreft overwinningen in één van de oudste wielerwedstrijden in ons land. De Brit Mark Cavendish en Petrus 'Peet' Oellibrandt hebben elk drie streepjes achter hun naam staan.

The word is out! Thanks for the hospitality, Holland 🇳🇱 Congrats, @DanieleBg91! You're the winner of the VIP duoticket. 🎉

Read more about the new Scheldeprijs start location? 👉🏻 https://t.co/yaq9GH4HLk pic.twitter.com/4ODHlT7DbZ Scheldeprijs(@ Scheldeprijs) link

TDW

Andrea Pasqualon verlengt bij Wanty-Groupe Gobert

De Italiaan Andrea Pasqualon zal ook in 2018 en 2019 de kleuren van Wanty-Groupe Gobert dragen. Hij zette zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige verbintenis, zo bevestigt het team van ploegmanager Hilaire Van der Schueren vandaag.

"Ik heb een goed gevoel gevonden bij de staf en ploegmaats van Wanty-Groupe Gobert. Daardoor werd 2017 mijn beste jaar als professioneel wielrenner. Het eerste seizoensgedeelte was zwaar, omdat ik moest aanpassen aan het hoge niveau. Maar na de Ronde van Frankrijk is alles veranderd", legt hij uit. "Na de Tour heb ik aan kracht en overtuiging gewonnen. Daardoor kon ik sterke resultaten behalen, bekroond met een overwinning op het einde van het seizoen in Coppa Sabatini."

Photo News

"2018 wordt een erg belangrijk jaar voor mij", vervolgt hij. "Ik voel dat ik belangrijke wedstrijden kan winnen. Daarvoor zal ik een goede winter moeten doormaken, zowel thuis in Italië als op de verschillende trainingskampen met de ploeg."

"Andrea heeft in 2017 aangetoond dat het geen verkeerde keuze was op hem aan te trekken", stelt Hilaire Van der Schueren. "Hij kwam van een ander niveau in 2016, en dan is het toch aanpassen qua intensiteit van de wedstrijden, zeker in de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Frankrijk. Maar dankzij de ervaringen die hij dit jaar verzameld heeft, moet hij in 2018 een stap hoger kunnen zetten. Hij kan zeker presteren in lastige wedstrijden als de Amstel Gold Race, maar ook in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Daarin zullen we een keuze moeten maken."

🇮🇹@AndreaPasqualon extends until 2019 at #TeamWGG 🎉



Reaction from Andrea and @HilaireVds (ENG/FR/NL) ▶️ https://t.co/L8jHBr7m9S pic.twitter.com/dZfeiP501y Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link

Pieter Serry en Baptiste Planckaert zijn papa

Pieter Serry van Quick-Step Floors en Baptiste Planckaert van Katjoesja Alpecin zijn in één en dezelfde week vader geworden. De 28-jarige Serry verwelkomde een zoontje Maxim, terwijl de 29-jarige Planckaert eerder papa werd van dochter Amalie.

"Na een korte nacht waren we zo blij om onze kleine man Maxim deze ochtend om 9 uur te verwelkomen", vertelde Serry vandaag op Instagram. "Het gaat goed met de mama, de papa en de zoon. We kijken uit naar een nieuw hoofdstuk in ons leven en zullen van elk moment samen met hem genieten."

“After a short night, we were so happy to welcome our little man Maxim at 9 AM this morning. Mom, dad and son are doing very well. We’re looking forward to a new chapter in our lives now and we will enjoy every little moment we share with him.” Een foto die is geplaatst door Pieter Serry (@pieter_serry) op 09 nov 2017 om 18:47 CET