UCI: "Ruimte voor herschikking wielerkalender, maar puzzel blijft ingewikkeld"

25 maart 2020

Het uitstellen van de Olympische Spelen naar 2021 verlicht de sportkalender in de zomer. “Dat creëert ruimte voor een mogelijke herschikking van de wielerkalender”, klinkt het bij de Internationale Wielrenunie.

Máár, voegen goedgeplaatste bronnen er aan toe: “Het blijft hoe dan ook een zeer ingewikkelde puzzel. Dé eerste en grote vraag blijft: wanneer kan er opnieuw worden gekoerst en zullen er opnieuw massa-evenementen mogelijk zijn? En áls dat mogelijk wordt: wakkeren we het virus dan niet weer aan?”

Stel dat we vanaf 1 juni opnieuw koersen, dan kunnen we op pakweg 15 juni onmogelijk een grote ronde programmeren. Dat kunnen we de renners niet aandoen UCI

De voorbije weken vonden al diverse conferencecalls plaats tussen de verschillende stakeholders van het wielrennen: de UCI zelf, vertegenwoordigers van renners, teams en organisatoren, rennersvakbond CPA... “De gesprekken zijn volop aan de gang.” Gisteren werd, bijvoorbeeld, getracht om al een antwoord te vinden op enkele cruciale vragen. Hoe moet de situatie worden aangepakt? Wie moet allemaal worden geconsulteerd?

“Afwachten is de algemene teneur. We kunnen wel zeggen: vanaf 1 juni koersen we opnieuw. Maar als dat door de regeringen en veiligheidsraden wordt verboden, staan we machteloos en stort alles als een kaartenhuisje in elkaar. En stel dát het mag, dan kunnen we op pakweg 15 juni onmogelijk een grote ronde programmeren. Dat kunnen we de renners niet aandoen. We gaan nu eerst ons huiswerk maken. De consensus die we vinden, zal realistisch moeten zijn. Er ligt een berg werk op de plank. Maar we geraken eruit, gegarandeerd.”

