UCI onthult aangepaste kalender: ook Brabantse Pijl en Scheldeprijs hebben datum

19 mei 2020

18u07 0 Wielrennen De Internationale Wielerunie UCI heeft een nieuwe herwerkte kalender bekendgemaakt voor wielerwedstrijden onder het WorldTour-niveau. Het gaat om 91 koersen in de tweede helft van 2020. Zo hebben onder meer de Brabantse Pijl (7 oktober) en de Scheldeprijs (14 oktober) een plekje gekregen op de kalender.

De UCI maakte twee weken geleden het nieuwe programma voor de WorldTour bekend en nu was het de beurt voor de andere categorieën (UCI ProSeries, Class 1, Class 2, UCI Nations' Cup, U23 en junioren, en criteriums). De UCI herhaalt dat, tegen het licht van de evolutie van het coronavirus, kalenderwijzigingen mogelijk blijven.

“Dit is een nieuwe belangrijke stap richting een terugkeer van de wielercompetities”, vertelde UCI-voorzitter David Lappartient. De Brabantse Pijl krijgt een plek op 7 oktober, een week later staat de Scheldeprijs op 14 oktober gepland. Dat is op dezelfde dag van Dwars door Vlaanderen, maar die organisatie liet al doorschemeren dat de editie 2020 misschien geschrapt wordt.

Programma Belgische wielerwedstrijden (behalve WorldTour)

18 augustus: GP Zottegem

29 augustus: Druivenkoers Overijse

30 augustus: Brussels Cycling Classic

12 september: Eurométropole Tour

13 september: Antwerp Port Epic / Sels Trophy

16 september: Grote Prijs van Wallonië

19 september: Primus Classic

20 september: Gooikse Pijl

23 september: Omloop van het Houtland Middelkerke - Lichtervelde

6 oktober: Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke

7 oktober: Brabantse Pijl

14 oktober: Scheldeprijs

