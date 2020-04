UCI lijkt te wijken: WK tijdrijden toch ná Tour JDK

23 april 2020

Het ziet ernaar uit dat alvast één knoop op de nieuwe, hertekende internationale wielerkalender wordt ontward. De slotdag van de Ronde van Frankrijk zou op zondag 20 september niet langer samenvallen met het WK tijdrijden. Volgens onze bronnen is de Internationale Wielrenunie (UCI) alsnog van plan terug te grijpen naar de oude WK-planning: het WK mixed relay op zondag 20 september en de individuele tijdrit voor mannen elite op woensdag 23 september, drie dagen ná het einde van de Tour dus. Dat zou renners die La Grande Boucle willen uitrijden, de kans bieden tóch deel te nemen aan de wereldtitelstrijd tegen de klok.

De nieuwe wielerkalender is in de laatste overlegfase beland. De definitieve versie (met toegekende data voor de vijf Monumenten en alle andere WorldTour-koersen) zou in de loop van volgende week door de UCI worden geopenbaard.

