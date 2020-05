UCI laat stalen uit Tour 2016 en 2017 opnieuw onderzoeken op nieuw opspoorbaar product: “Waarschuwing voor alle atleten” NVE/MCA

30 mei 2020

13u56 0 Wielrennen Het onafhankelijke antidopingagentschap Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) hertest stalen uit de Ronde van Frankrijk 2016 en 2017. Het onderzoek gebeurt op vraag van de Internationale Wielerunie UCI en vloeit voort uit getuigenissen uit Operatie Aderlass, waarin een bloeddopingnetwerk rond de Duitse arts Mark Schmidt werd blootgelegd. Peter Van Eenoo van het Gentse dopinglab aan onze redactie: “Ik hoop dat het toch nog eens een waarschuwing is voor alle atleten.”



In februari 2019 werd een eerste keer de alarmbel geluid. Langlaufer Johannes Dürr noemde Mark Schmidt het hoofd van een operatie die bloedtransfusies uitvoerde. Schmidt ontkende in alle talen. Een maand later werden 21 andere atleten in verdenking gesteld, later werden dat er zelfs 50. Operatie Aderlass. In dat onderzoek werden naast langlaufers ook (ex-)renners geviseerd zoals topsprinters Alessandro Petacchi en Danilo Hondo. Ze kregen allemaal een straf. Bij de ontmanteling van het netwerk kwam ook aan het licht dat er in 2016 en 2017 door andere renners, geen klanten van Schmidt, een dopingproduct werd gebruikt dat toen nog niet opspoorbaar was.

Waarom worden de stalen nu opnieuw getest? “Wel het is zo dat de dopingsubstanties evolueren, en labs maken betere methodes. Substanties die vroeger moeilijk of niet detecteerbaar waren, zijn dat plotsklaps wel. En dan kan het lonen om stalen te heranalyseren”, aldus dopingjager Peter Van Eenoo.

Om welk product het gaat, is niet geweten. De UCI werd in november op de hoogte gebracht en vroeg op zijn beurt aan de CADF om alle stalen uit 2016 en 2017 opnieuw te onderzoeken - vooral de Tour van 2017 is het mikpunt. Daar zijn ze nu mee begonnen, schreef Het Nieuwsblad vandaag.

Van Eenoo liet verstaan dat hij wel een vermoeden heeft om welke producten het kan gaan. “Ik ben nog niet 100% zeker, maar er zijn een aantal producten die in mijn gedachten naar boven komen. Omwille van wat in de wandelgangen circuleert, maar ook om wat we zelf zien. Het gaat hierbij vooral om producten die nog niet op de farmaceutische markt waren of zijn, maar waarvan we weten dat ze gebruikt werden. En eveneens een aantal moeilijkere oudere producten waar we een geweldige progressie gemaakt hebben.”

Boswachter en stroper

Van Eenoo geeft toe dat niet voor elk product een afdoende test beschikbaar is, maar daar is een verklaring voor: “Eerst en vooral heb je het verhaal van de boswachter en de stroper. Soms loopt de boswachter achter op de stroper, maar soms is het ook zo dat we producten zien die mogelijk gaan gebruikt worden nog vooraleer ze op de markt zijn, en dan stoppen we deze in onze methode. Op zo’n moment optimaliseren we onze methode niet voor die producten, omdat de kans klein is dat ze gebruikt gaan worden.”

“Na verloop van tijd vangen we dan één of meerdere vogels die veel gebruikt hebben, en dan leren we daaruit. Dan kunnen we onze methodes beginnen verfijnen, en nieuwe markers vinden voor die substantie. Dat helpt ons, en dat betekent dat waar misschien meerderen het gebruikt hebben en de controle gepasseerd zijn, en enkel degene die het meest gebruikt heeft tegen de lamp loopt, dat we na verloop van tijd ook degenen die heel weinig gebruikt hebben kunnen vinden.”

Volgens Het Nieuwblad zijn de dopinglabo’s van het Oostenrijkse Seibersdorf en het Duitse Keulen - het grootste WADA-geaccrediteerde labo ter wereld - belast met de analyse. Vooral de stalen uit de Tour van 2017 staan in het vizier. Zodra de stalen opnieuw getest zijn en de UCI de namen van de positieve gevallen krijgt, moet ze die ook communiceren.

Wat er nu concreet gaat gebeuren, dat weet alleen de UCI. Niet alle organisaties vragen om de stalen gedurende 10 jaar te bewaren. “Grote evenementen zoals de Olympische Spelen doen dat al langer, daar bewaren ze sedert een decennium reeds alle stalen gedurende een maximale periode. Dat heeft onder meer geleid tot hertesting van de stalen van Peking, waar onze 4x100 meter-meiden van een zilveren medaille naar een gouden medaille zijn veranderd.”

Wat Van Eenoo concreet verwacht van de nieuwe resultaten uit 2017? “Dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar ik hoop dat er iets uit komt. Het is nooit te laat om dopingzondaars te pakken, en het zou nog eens een goed voorbeeld geven dat men nooit veilig is. Dat men zelfs na een aantal jaar nog ontmaskerd kan worden. En ik hoop dat het, zelfs al komt er niks uit, toch nog eens een waarschuwing is voor alle atleten, en ook een bevestiging is voor alle cleane atleten. We geven de strijd niet op. We blijven voort vechten, ook nadat alles afgelopen is. We blijven voor jullie en voor een cleane sport vechten.”

Als er nu renners worden betrapt, zullen ze met terugwerkende kracht worden bestraft: een boete, een periode van inactiviteit, en ze worden uit de uitslag geschrapt. “Maar dat is natuurlijk nog altijd niet optimaal, we wensen de zondaars zo snel mogelijk te pakken, want ondertussen is die persoon misschien 2 jaar met groter startgeld of een beter contract gaan lopen terwijl een andere cleane sporter dat niet gekregen heeft”, besluit Van Eenoo.

