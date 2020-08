UCI kondigt meer controles en extra maatregelen aan na vele crashes: “Samen met renners veiligheid bevorderen” SVL

25 augustus 2020

11u21 0 Wielrennen De vele crashes en gevaarlijke parcoursen van de laatste weken zijn ook de Internationale Wielerunie (UCI) niet ontgaan. Het geeft gehoor aan de kritiek van renners en kondigt voor de rest van het seizoen strenge parcoursinspecties aan. Op termijn wil het, samen met renners en ploegen, ook werken aan betere veiligheidsvoorwaarden. “Veiligheid is voor ons van het grootste belang”, klinkt het bij voorzitter Lappartient.

Sinds begin deze maand draait het wielercircus weer op volle toeren, maar het waren de vele valpartijen die de grootste aandacht opeisten. Vooral na de horrorcrashes van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel was de kritiek op de UCI en de organisatoren ontzettend groot. Ook tijdens de Dauphiné en de Ronde van Wallonië was het peloton genadeloos na het grote aantal valpartijen en de slechte wegen.

Die kritiek is ook de UCI niet ontgaan. De internationale wielerunie is, net als de renners, bijzonder streng voor de organisatoren en dreigt met sancties. “Risico hoort bij onze sport, maar de UCI is ontzet dat de meeste van de crashes het gevolg waren van niet-gerespecteerde veiligheidsvoorwaarden. Er werden ook enkele nieuwe maatregelen - ook al voorgesteld door de renners - geschonden die unaniem goedgekeurd werden tijdens de vergadering van het UCI Management Committee in januari.”

Strenge sancties

De Internationale Wielerunie dreigt daarom met sancties voor de betrokken organisatoren. “Veiligheid is nog altijd de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Daarom namen we na de voorvallen in, voornamelijk, de Ronde van Polen, Ronde van Lombardije, Dauphiné en Ronde van Wallonië onmiddellijk de nodige maatregelen. We zetten onze onderzoeken voort en sluiten niet uit dat er disciplinaire sancties zullen volgen”, klinkt het op de website.

We zijn ons bewust van de zorgen van de renners en zullen een krachtig en passend antwoord geven UCI-voorzitter David Lappartient

Om nog meer zware valpartijen te vermijden, voert de UCI haar inspecties voor de rest van het seizoen op en wil het samen met de renners aan een nog strikter veiligheidsprotocol werken. “Dat werk zal bestaan uit een objectieve inschatting van de huidige situatie en het invoeren van nieuwe en strengere maatregelen. Waar mogelijk zullen we daarbij zelfs gebruik van nieuwe technologieën. We werken eveneens aan een strenger sanctiesysteem.”

Tot slot betuigt ook UCI-voorzitter David Lappartient zijn steun aan alle slachtoffers en belooft hij dat er verandering op komst is. “We zijn ons bewust van de zorgen van de renners en zullen een krachtig en passend antwoord geven. We verzekeren het hele peloton dat we, in samenspraak met renners en andere wielerfiguren, hard werken aan nieuwe initiatieven. Veiligheid is voor ons van het grootste belang.”

