UCI kaatst bal terug in zaak-Bjorg Lambrecht: "Lotto-Soudal was zelf te laat"

Bron: Belga 0 Photo News Wielrennen De Internationale Wielerunie (UCI) heeft zich in een officiële mededeling uitgesproken over de zaak rond Bjorg Lambrecht. De neoprof van Lotto-Soudal mocht niet starten in de Tour Down Under door een administratieve kwestie. Lotto-Soudal wees met de vinger naar de UCI, maar die kaatst de bal terug.

"Om een eerlijke competitie te garanderen op World Tour-niveau, vraagt de UCI aan alle renners die in de competitie uitkomen dat ze zich onderwerpen aan het Biologisch Paspoort programma dat door de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) wordt geleid", klinkt het. "Daartoe doet de UCI beroep op Article 2.1.005 van de reglementering. Dat stelt dat neoprofs minstens zes weken (42 dagen) voor de start van hun eerste WorldTour-wedstrijd hun whereabouts moeten hebben ingevuld."

Daar knelt nu het schoentje. Lotto-Soudal meent dat Lambrecht te laat zijn login kreeg van de UCI. "Bjorg kreeg pas op 15 december een login met de melding dat hij vanaf 17 december (30 dagen voor de start van de Tour Down Under, red.) zijn verblijfgegevens moest doorgeven om te kunnen starten in de Tour Down Under. Een tegenstrijdigheid met de reglementering", klonk het gisteren bij het Belgisch wielerteam.

De UCI wijst nu op haar beurt Lotto-Soudal met de vinger. "De CADF kreeg pas op 11 december de melding van het team om neoprof Bjorg Lambrecht te registreren voor het seizoen 2018. Lotto-Soudal had dan al de termijn van zes weken overschreden om de Tour Down Under te halen. Die deadline was 5 december", klinkt het fijntjes. "Article 2.1.005 van de UCI-reglementen is al van kracht sinds 2009 en werd sindsdien consistent toegepast en nageleefd door UCI WorldTeams en UCI Professional Continental teams."