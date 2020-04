UCI herziet regels voor deelname: deur van Tour gaat wijd open voor Van der Poel Marc Ghyselinck

30 april 2020

03u00 0 Wielrennen De kans dat Mathieu van der Poel dit jaar de Tour rijdt, is na gisteren weer een stuk groter geworden. De wereldwielerbond UCI herziet de regels voor deelname van ploegen en herziet het aantal renners per ploeg. Dat zet de deur wijd open voor een aantal continentale ploegen, waaronder die van Van der Poel.

Er werd gisteren dan toch geen nieuwe wielerkalender bekendgemaakt. Die komt er pas op 5 mei. Hoe die kalender eruitziet, kon u gisteren lezen in deze krant. De ruggengraat ervan wordt gevormd door de drie grote rondes en de vijf klassieke Monumenten.

Dat zijn wedstrijden die in principe alleen toegankelijk zijn voor WorldTour-ploegen en continentale ploegen (Pro Teams) die van de organisatoren een zogenaamde wildcard hebben gekregen. Pro Teams die het zonder wildcard moeten stellen, riskeren dit jaar een heel mager seizoen te beleven.

De Belgische Circus-Wanty-ploeg verkeert in dat geval. En ook Alpecin-Fenix, het team van Mathieu van der Poel. Geen van beide ploegen kreeg dit jaar een wildcard voor de Tour. De drie wildcards werden uitgedeeld aan drie Franse continentale ploegen: Total Direct Energy (Niki Terpstra), Arkéa-Samsic (Nairo Quintana) en B&B Hotels (Bryan Coquard).

Dat was, toen het nieuws in januari bekend werd, geen probleem voor Mathieu van der Poel. Hij zou pas volgend jaar zijn Tourdebuut maken. De Spelen van Tokio gingen voor. Maar nu zijn er dit jaar geen Spelen en wordt er ook amper gekoerst. En als het zo zit, dan wil Van der Poel dit jaar al naar de Tour. “Als de Tour dit jaar nog gereden wordt, dan kunnen we misschien lobbyen om daar nog binnen te geraken. Dat het loket eigenlijk al dicht is? Dan breken we dat raam weer open”, zei Van der Poel enkele weken geleden bij Sporza.

Van 8 naar 7 renners

Dat zal niet nodig zijn. Het heeft er alle schijn van dat de deur vanzelf wijd wordt opengezet. De UCI zal de regels voor Pro Teams herzien en het aantal renners per ploeg opnieuw bekijken.

Vorig jaar namen 21 ploegen van acht renners deel aan de Tour. Dat maakte 168 renners in totaal. Als het aantal renners per ploeg van acht naar zeven wordt verminderd, komen we aan 147 renners. Dat laat nog plaats voor 21 renners, of drie extra ploegen van zeven renners uit het procontinentale circuit. Zoals Alpecin, met Van der Poel, en ook Wanty.

Dat lost voor de UCI meteen het probleem op om een kalender voor de ProTeams samen te stellen naast de WorldTour-kalender. Die was heel moeilijk in te vullen in de korte tijd die er dit jaar mogelijk nog wordt gekoerst.

Van der Poel wil naar de Tour en de Tour wil Van der Poel. De waardering van ASO voor de renner is groot. Bovendien is hij de kleinzoon van Raymond Poulidor, die dit jaar is overleden. In de lange onderhandelingen die aan het samenstellen van een nieuwe kalender zijn voorafgegaan, heeft ASO bij de UCI bij herhaling aangedrongen om de reglementen te herzien. Het lijkt erop dat dit nu is gebeurd.

