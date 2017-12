UCI en BORA-Hansgrohe begraven de strijdbijl omtrent uitsluiting Peter Sagan Redactie

Bron: Belga 0 EPA De bewuste fase in de Tour: Sagan geeft Cavendish een zetje in de sprint, waarna de Slovaak werd uitgesloten. Wielrennen De plooien zijn gladgestreken tussen BORA-Hansgrohe en de UCI. Beide partijen zouden vandaag voor het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne verschijnen omtrent de uitsluiting van Peter Sagan in de Tour. Volgens een persbericht van de UCI komt die hoorzitting er niet meer. "We zijn overeen gekomen dat de valpartij een ongelukkig en onopzettelijk voorval was."

Ook Bora-Hansgrohe legt uit dat, na onder meer het bekijken van nieuw beeldmateriaal, de UCI-juryleden "gezien de omstandigheden" de toen voor hen best mogelijke beslissing hebben genomen. Volgens UCI-voorzitter David Lappartient bewijst de zaak "hoe belangrijk en moeilijk het werk van UCI-commissarissen is". Hij kondigt aan dat de UCI vanaf volgend seizoen tijdens de belangrijkste WorldTourwedstrijden een "assistent-commissaris met speciale video-expertise" wil toevoegen aan het vaste panel wedstrijdcommissarissen.

Peter Sagan is tevreden dat het dispuut verleden tijd is, zo vertelt hij op de site van de internationale wielerunie. “Het verleden is al vergeten, we moeten focussen op de verbetering van onze sport naar de toekomst toe. Ik besef dat het werk van de UCI-commissarissen bijzonder moeilijk was en ben dan ook tevreden dat de UCI zal kijken hoe het hun werk in de toekomst gemakkelijker kan maken”, verwijst Peter Sagan naar de invoering van de ‘videoref’ in de koers. “Het is belangrijk om eerlijke beslissingen te maken, zelfs in het heetst van de strijd.”

Wielrennen Uitsluiting in Vittel

De Slovaak moest op 4 juli de Tour verlaten na afloop van de vierde etappe in Vittel. Volgens de wedstrijdjury had de drievoudige wereldkampioen met een gevaarlijk elleboogmanoeuvre Mark Cavendish ten val gebracht in de massasprint. 'Cav' brak bij die val zijn schouderblad en was lang buiten strijd.

Voor Sagan, die zijn zinnen had gezet op een nieuwe groene trui, was de uitsluiting een erg bittere pil om te slikken. De renner en zijn team Bora-Hansgrohe vochten daarom met een spoedprocedure bij het TAS de uitsluiting aan, maar vingen daar toen bot.

