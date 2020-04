UCI-baas Lappartient: “Er is nog werk, maar dit is een belangrijke eerste stap” Redactie

15 april 2020

13u36 0 Wielrennen ‘t Is nu ook bevestigd: de Ronde van Frankrijk zal tussen ‘t Is nu ook bevestigd: de Ronde van Frankrijk zal tussen 29 augustus en 20 september worden gereden en ook alle Monumenten zullen dit seizoen nog plaatsvinden. UCI-voorzitter David Lappartient beseft dat er nog werk is, maar belooft dat de volledige hertekende kalender “zeer binnenkort” gedeeld zal worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Deze ochtend heb ik alle actoren uit het profwielrennen - de ploegen, organisatoren en renners - samengebracht. Ik wil hen ook bedanken voor de constructieve samenwerking in deze moeilijke tijd”, begint Lappartient zijn uitleg. “De coronavirus beïnvloedt de hele wereld en ik besef dat we de hertekende UCI-kalender voor 2020 nog moeten finaliseren. Maar er is vandaag wel een zeer belangrijke stap gezet.”

“De Tour is een essentieel evenement, omdat die wedstrijd voor alle spelers in het wielrennen op economisch vlak van fundamenteel belang is. Ook de wereldkampioenschappen zijn bevestigd, van 20 tot en met 27 september gaan die door in Zwitserland. De Giro en de Vuelta zullen daarna volgen. Tijdens die periode moeten we ook een datum vinden voor de belangrijkste Monumenten en klassiekers. Dat zal ook gebeuren. De volledige kalender zal binnenkort gedeeld worden. Voor de mannen, de vrouwen en alle disciplines. Zo proberen we tijdens deze moeilijke periode aan de toekomst te werken. Samen zullen we ons door deze crisis worstelen.”

Lees ook: UCI bevestigt: Tour start op 29 augustus, Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar zeker nog gereden