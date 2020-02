UAE Tour gestaakt wegens opduiken coronavirus: Lotto-Soudal om 6u ‘s ochtends getest, ploeg Campenaerts nu aan de beurt BA/DMM

28 februari 2020

07u52 150 Wielrennen Met nog twee ritten te gaan, is de UAE Tour stopgezet. Twee personen uit de entourage van de wedstrijd, mogelijk renners, zouden positief getest hebben op het coronavirus. Overheid en organisatie beslisten daarop om niet meer te koersen. Alle renners en personeel worden gecontroleerd.

Groot alarm in Abu Dhabi gisteravond. Een paar uur nadat het wielerpeloton was neergestreken in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten gingen de twee hotels waar renners, personeel en volgers hun intrek hadden genomen in lockdown. De groep had net de verplaatsing gemaakt vanuit Dubai, waar de eerste vijf ritten waren afgewerkt. Een gebruikelijke transfer, tot bleek dat twee personen die meereisden met het peloton drager zijn van het coronavirus. Om wie het precies ging, was gisteravond nog niet bekend. Italiaanse media maakten melding van twee personeelsleden van Team UAE Emirates.

#COVID2019 #UAETour Nell'hotel stanno venendo effettuati dei test.

In the hotel the local authorities are testing all the riders and the staff members #Coronavirus pic.twitter.com/3y0YxZGLxg Vini Zabú - KTM(@ ViniZabuKTM) link

7 Belgen

Verwarring troef dus, maar de overheid nam geen enkel risico. Ze liet de twee wielerhotels afsluiten en liet een hele reeks ambulances en medische personeel aanrijden. Alle renners, teammedewerkers, mensen van de organisatie en journalisten moesten aanschuiven om zich te laten testen op het virus. Onder hen ook meervoudig Tourwinnaar Chris Froome. “Het is jammer dat de race is afgelast, maar de publieke gezondheid komt op de eerste plaats”, tweette hij. “Voorlopig moeten we in ons hotel blijven. Ik hoop dat de besmette personen snel herstellen en dat er geen bijkomende gevallen zijn.”

De organisatie kon niet anders dan de race stopzetten: de ritten van vandaag en morgen zijn geannuleerd. In de komende uren moet blijken of er nog meer mensen besmet zijn. Personen die positief testen, worden veertien dagen in quarantaine gehouden, melden Italiaanse media. Degenen die geen symptomen vertonen, zouden zaterdag naar huis mogen. Onder de deelnemende renners zijn ook zeven Belgen: werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, Pieter Serry, Stijn Steels, Steff Cras, Jasper De Buyst, Rémy Mertz en Tosh Van der Sande. Aanvankelijk was ook Laurens De Plus van de partij in de UAE Tour, maar hij stapte in rit 2 ziek uit de koers. Ook buitenlandse kleppers als Cavendish, Valverde, Groenewegen, Ewan, Gaviria, Ackermann, Bennett, Démare, Yates en Pogacar zijn in de Emiraten. Adam Yates voert momenteel de stand aan in de UAE Tour, maar het is nog niet duidelijk of hij de eindwinnaar van de ronde wordt. Er stonden nog twee ritten op het programma.

Lotto Soudal 6u ‘s ochtends getest, Team NTT nu aan de beurt

Bij Radio 1 schetste Lotto-Soudal-ploegleider Mario Aerts de situatie. “Er werd ons gisteravond meegedeeld dat twee stafleden van een ploeg positief waren en dat daarom iedereen moest worden getest. We kregen die mededeling gisteren toen we na het eten nog een luchtje wilden scheppen. Plots mocht niemand nog buiten of binnen. Dat zou tien minuten duren, maar dat werd al snel een halfuur.”

Uiteindelijk kwam het tot een overleg tussen alle aanwezige sportdrecteurs en de organisatie. “Daar werd meegedeeld dat iedereen in de loop van de avond zou getest worden. Voor ons werd dat 6u s’ ochtends. Ze namen de temperatuur op en namen met een wattenstaafje wat slijm uit de neus mee naar het labo voor onderzoek. De resultaten zouden vandaag al bekend worden. Dan weten we of we zondag effectief naar huis mogen. Indien iemand besmet is, moet die wellicht langer blijven. Hopelijk loopt het zo’n vaart niet.”

Er heerst geen paniek. “Neen, iedereen is rustig. Het is een beetje vervelend dat de koers is stopgezet, maar al bij al valt het hier wel mee”, eindigt hij. “Het weer is hier heel goed, we mogen op het dakterras en zo’n 50 vierkante meter buiten het hotel. Er zijn slechtere plaatsen en hotels om in quarantaine te moeten blijven. Niemand maakt zich ook echt zorgen. Er is ons verteld door dokters dat het coronavirus niet erger is dan een griep waar je ook dood van kan gaan, vooral ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.”

Team NTT, de ploeg van Victor Campenaerts moet ondertussen nog getest worden. Woordvoerder Jean Smyth liet in een reactie aan onze redactie weten dat het daarna wachten is op de resultaten. “Er wordt heel wat verschillende informatie verspreid. Wij wachten op resultaten alvorens we ook officieel communiceren.”

Ondertussen sijpelen op Twitter berichten van wielerjournalisten ter plaatse door rond de toestand in de UAE Tour. Nederlands wielerjournalist Raymond Kerckhoffs schrijft in een blogpost dat gevraagd werd om in de hotels te blijven. De sfeer is volgens hem vrij relaxed. De renners denken vooral aan het oponthoud die de lockdown kan veroorzaken. Normaal gezien zouden de meeste coureurs dit weekend alweer naar huis vertrekken. Die plannen staan nu mogelijk op de helling.

Mijn blog met alle laatste nieuws en foto's vanuit het van de buitenwereld afgesloten organisatiehotel van de UAE- Tour. Coronavirus nekt de wielerwereld. https://t.co/mleunpGopW pic.twitter.com/FhE2UuzFAo Raymond Kerckhoffs(@ raykerckhoffs) link

We are waiting to be tested in Abu Dhabi hotel. 2 cases confirmed in other race hotel. #CoronaVirusUpdates #UAETour Gregor Brown(@ gregorbrown) link

Ook Strade Bianche?

Met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten wordt de situatie rond de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo ook weer wat precairder. Die wedstrijden worden door dezelfde organisator ingericht als die in de Emiraten: het Italiaanse RCS. Zij volgt de situatie in Noord-Italië, waar een hele reeks besmettingen zijn vastgesteld, al een hele tijd op de voet, maar zal nu zeker geen risico meer willen nemen.

