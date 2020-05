UAE Emirates verlengt contract van Tadej Pogacar met één jaar tot eind 2024



DMM

07 mei 2020

12u42

Bron: Belga 0 Wielrennen WorldTour-team UAE Emirates heeft de overeenkomst met Tadej Pogacar opengebroken. De 21-jarige Sloveen, die vorig jaar bij zijn debuut in een Grote Ronde in de Vuelta meteen derde werd, ondertekende een nieuw contract bij het team uit de Verenigde Arabische Emiraten tot eind 2024.

De Sloveen wordt - naast Remco Evenepoel - als één van de grootste talenten van het mondiaal wielrennen beschouwd. Tijdens zijn debuutseizoen bij de profs vorig jaar won hij meteen drie ritten in de Vuelta, een rit en het eindklassement in de Ronde van Californië en een etappe en het eindklassement in de Ronde van de Algarve. Ook dit seizoen was hij al goed op dreef met de eindzege in de Ronde van Valencia, met dubbele ritwinst, en een etappezege in de stopgezette UAE Tour.

“Ik ben blij mijn relatie met het team te kunnen verderzetten”, liet Pogacar in een eerste reactie weten op de teamwebsite. De Sloveen had nog een doorlopende overeenkomst tot eind 2023. “Ik voel me hier heel comfortabel en geloof in het ambitieuze project van het team. De komende vijf jaar worden cruciaal voor zowel mezelf als het team. Hopelijk worden het voor beide partijen vruchtbare jaren.”