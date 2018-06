Tweevoudig Belgisch kampioen Gilbert zonder stress: "Als ik niet win, mag het 'Pluske' zijn" Joeri De Knop

22 juni 2018

08u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Zijn laatste zege dateert inmiddels van 11 juni 2017. Meer dan een jaar geleden dus. Maar daarin maakt Philippe Gilbert, bijna 36, zich niet druk. Een derde Belgische titel? Graag. Maar hey, geen stress alsjeblieft. "Als ík niet win,mag het Laurens De Plus zijn. Mon copain."

Twee topfavorieten, ziet organisator Jean-Luc Vandenbroucke: Van Avermaet en jij.

"Dat danken Greg en ik natuurlijk aan onze status en ons palmares. Toch verwacht ik een zeer open BK. Er zijn veel andere renners die kampioen kunnen worden. Zelf maak ik er geen hoofddoel van. Dat doe ik nooit. Omdat je de dingen niet in de hand hebt. In een klassieker kan je perfect inschatten wat waar precies gaat gebeuren. Die aanknopingspunten heb je in een kampioenschap niet. Het laat zich moeilijk controleren. Je mag nog zó enthousiast en ambitieus aan de start verschijnen, na tien kilometer kan alles over zijn. Een grote, gevaarlijke groep die wegglipt, elk team vertegenwoordigd... Wie rijdt dan nog? Maar voor hetzelfde geld blijft de deur tot diep in de finale op slot. Je kan het niet voorspellen."

