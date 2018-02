Tweede verkenningsdag: Vanmarcke, Bakelants (!) en superknecht Sagan op het parcours gespot DMM

22 februari 2018

12u17 0 Wielrennen Nog twee dagen en dan zijn de paarden definitief los in de Vlaamse Ardennen. Alvorens tot het echte werk over te gaan nemen de wielerprofs dezer dagen nog een laatste keer de temperatuur op van het parcours. Met vandaag onder meer Sep Vanmarcke, Lotto-Soudal en Trek-Segafredo.

Tim Wellens gecharmeerd door nieuwe finale

Tim Wellens reed nog nooit de voorjaarsklassiekers. Na zijn glansprestatie in de Ruta del Sol staat hij zaterdag toch als één van de favorieten aan de start van de Omloop. De 26-jarige Limburger verkende vandaag nog even het parcours van de 73e Omloop, waardoor hij pas om 18u15 op de persconferentie van Lotto Soudal in het rennershotel verscheen.

"Twee dagen voor de wedstrijd rijd ik nog eens graag met de fiets", verklaarde Wellens. "Dat is nu dus niet anders. Ik scoorde al in het buitenland en was daar zelf ietwat verrast over. Er stonden ook heel wat mooie namen aan de start van de Ruta del Sol. Dan is het extra mooi dat mijn naam ook op de erelijst van deze rittenkoers prijkt."

"Ik ben enorm gecharmeerd door de nieuwe finale van de Omloop. Mede daardoor wou ik absoluut de openingsklassieker rijden. Die wedstrijd ligt me nu net wel iets meer dan voorheen. Ik vind het rijden op kasseien niet echt leuk, maar in dergelijke koersen kan je daar nu eenmaal niet omheen. Voordeel is dat ik de oude finale van de Omloop niet ken, maar de nieuwe finale wel van andere koersen zoals de Eneco Tour."

Door zijn prestatie in de Ruta del sol is Tim Wellens plots één van de favorieten. "Tja, ze zeggen dat. Ik heb alvast heel goede benen. De conditie is er. Of het eenmalig is dat ik de Omloop rijd, zullen we zaterdagavond zien. Ik voel me alvast heel goed en ook mijn fysieke proeven zijn perfect. Dat Tom Boonen nu ook adviseur is bij Lotto Loudal is best meegenomen. Ik ga hem zeker om raad vragen."

Tiesj Benoot ziet vrije rol in de Omloop wel zitten

Met Tim Wellens, Jens Keukeleire en Tiesj Benoot heeft Lotto Soudal zaterdag drie ijzers in het vuur in de Omloop. "Wie kopman is zal pas in de wedstrijd blijken, maar zelf zie ik een vrije rol wel zitten", stelde Tiesj Benoot vandaag op een persconferentie van zijn team.

"Met drie man moeten wij zeker de finale kunnen rijden. Tim Wellens heeft in de Ruta del Sol laten zien dat hij heel goed is en dat is voor ons alleen maar een voordeel."

Benoot reed dit seizoen alleen maar de Ronde van San Juan. Daarna trok hij op stage naar de Sierra Nevada. Of hij fysisch klaar is voor de openingsklassieker is voor hem ook een vraag. "Sinds 2014 heb ik altijd een hoogtestage gedaan voor belangrijke wedstrijden. Nu deed ik dat voor het eerst voor de start van het voorjaar. Ik zie wel hoe ver ik hierdoor kom. Na de Ronde van San Juan was ik één dagje thuis. Dan maakte ik mijn valies en trok naar de Sierra Nevada op stage. Drie weken lang kon ik daar doen wat ik wou, al was het zeker geen vakantie. Ik was alvast niet de enige renner daar. Ook Peter Sagan vertoefde er. Hij laat de Omloop wel schieten, maar ik niet. Ik trainde op stage ook op snelheid. Had ik zaterdag echt top willen zijn, had ik misschien wel wat meer wedstrijddagen in de benen moeten hebben, maar ik wou die stage echt bewust inlassen. Het is afwachten hoe ik dit verteer. Feit is dat ik wel de concurrentie niet kan inschatten. Daarvoor moest je Oman of de Ronde van de Algarve rijden."

Vanmarcke gisteren individueel, vandaag met het team

Een eenzame krijger gisteren op de Paterberg. Sep Vanmarcke ging woensdag in zijn uppie de finale van de E3 Harelbeke verkennen, maar tekende vandaag alweer met zijn team present om de laatste kilometers van de Omloop onder de wielen te schuiven. De winnaar van 2012 had er aan de zijde van zijn ploegmakker bij Education First-Drapac duidelijk zin in.

Niet Sagan maar wel Daniel Oss voor Bora

Zoals bekend komt Peter Sagan niet aan de start van het Vlaamse openingsweekend. De Slovaakse wereldkampioen blijft trainen op de Sierra Nevada, terwijl nieuwe luitenant Daniel Oss wel de Spaanse berg afkomt. De Italiaan met de lange manen kreeg vanmorgen het gezelschap van ervaren rot Marcus Burghardt.

Ook AG2R toert weer rond

AG2R vertoeft vandaag ook weer op de Vlaamse wegen. De Franse formatie rond Oliver Naesen verkende gisteren de finale van de E3 Harelbeke, terwijl het vandaag een kijkje kwam nemen op het parcours voor de Omloop. Opvallende aanwezige: Jan Bakelants. Onze landgenoot revalideert nog steeds na een zware val in de Ronde van Lombardije.

Iljo Keisse (Quick-Step Floors) ging alleen op verkenning

Kenneth Vanbilsen trokt er opuit met zijn team (Cofidis)

Ook Jolien D'Hoore trotseerde de lage temperaturen

Bij LottoNL-Jumbo zijn de ogen onder meer gericht op Bert-Jan Lindeman en Timo Roosen