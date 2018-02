Tweede verkenningsdag: Vanmarcke, Bakelants (!) en superknecht Sagan op het parcours gespot DMM

22 februari 2018

12u17 0 Wielrennen Nog twee dagen en dan zijn de paarden definitief los in de Vlaamse Ardennen. Alvorens tot het echte werk over te gaan nemen de wielerprofs dezer dagen nog een laatste keer de temperatuur op van het parcours. Met vandaag onder meer Sep Vanmarcke, Lotto-Soudal en Trek-Segafredo.

Vanmarcke gisteren individueel, vandaag met het team

Een eenzame krijger gisteren op de Paterberg. Sep Vanmarcke ging woensdag in zijn uppie de finale van de E3 Harelbeke verkennen, maar tekende vandaag alweer met zijn team present om de laatste kilometers van de Omloop onder de wielen te schuiven. De winnaar van 2012 had er aan de zijde van zijn ploegmakker bij Education First-Drapac duidelijk zin in.

Niet Sagan maar wel Daniel Oss voor Bora

Zoals bekend komt Peter Sagan niet aan de start van het Vlaamse openingsweekend. De Slovaakse wereldkampioen blijft trainen op de Sierra Nevada, terwijl nieuwe luitenant Daniel Oss wel de Spaanse berg afkomt. De Italiaan met de lange manen kreeg vanmorgen het gezelschap van ervaren rot Marcus Burghardt.

Ook AG2R toert weer rond

AG2R vertoeft vandaag ook weer op de Vlaamse wegen. De Franse formatie rond Oliver Naesen verkende gisteren de finale van de E3 Harelbeke, terwijl het vandaag een kijkje kwam nemen op het parcours voor de Omloop. Opvallende aanwezige: Jan Bakelants. Onze landgenoot revalideert nog steeds na een zware val in de Ronde van Lombardije.