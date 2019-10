Tweede rit in Ronde van Guangxi is prooi voor Brit McLay, vluchters Vanmarcke en De Vreese blijven net niet weg TLB/LPB

18 oktober 2019

09u07 0 Wielrennen De Brit Daniel McLay (EF Education First) heeft de tweede rit in de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. McLay haalde het in een massaspurt voor de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Matteo Trentin. Sep Vanmarcke en Laurens De Vreese schoven mee in de vlucht van de dag, maar bleven net niet weg.

De tweede rit in China kondigde zich niet al te spectaculair aan. Er wachtte de renners 153 overwegend vlakke kilometers en dus kregen we een traditioneel scenario: een vroege vlucht en een nieuwe sprint om de zege. De kopgroep werd ook snel gevormd. Het werd een trio, met daarbij twee Belgen: Sep Vanmarcke en Laurens De Vreese. De vreemde eend in de bijt was de Fransman Jérôme Cousin.

Heel groot werd de voorgift van de drie leiders nooit. Meer dan drie minuten gunde het peloton hen niet, maar toch hadden de sprintersploegen hun handen vol. Tien kilometer voor de meet was de voorsprong van de koplopers nog ruim een minuut. Terwijl De Vreese en Cousin gegrepen werden, hield Vanmarcke het tot 3 km voor de streep vol. Finaal moest ook hij buigen voor het aanstormende peloton. Zijn ploegmaat Daniel McLay maakte het vervolgens meesterlijk af in de massasprint.

Sep Vanmarcke at the front. pic.twitter.com/RtogrEpDZp Tour of Guangxi(@ TourofGuangxi) link

Laurens de Vreese at the front. pic.twitter.com/zFn19R67w5 Tour of Guangxi(@ TourofGuangxi) link