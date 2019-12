Tweede Kristallen Zweetdruppel op rij: Tim Declercq is opnieuw verkozen tot beste helper van het peloton DMM

04 december 2019

19u50 0 Wielrennen Voor het eerst mee naar het WK wielrennen, daarna getrouwd met zijn Tracey en nu mag ie een tweede Kristallen Zweetdruppel op de schouw zetten. Tim Declercq blijft na een nieuw boerenjaar de beste knecht van het peloton. Punt

Het was de enige prijs die op voorhand al was vastgelegd. De Kristallen Zweetdruppel ging ook dit jaar weer naar Tim Declercq. De 30-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step werd na een online stemming op HLN.be opnieuw verkozen tot beste werkmier van het peloton. De West-Vlaming haalde 38 procent van de in totaal 12.834 stemmen binnen. Laurens De Plus eindigde na zijn sterke Tour in dienst van Steven Kruijswijk op een tweede plaats. Hij was goed voor 31 procent van de stemmen.

Verrassend is de onderscheiding niet voor Declercq. Bondscoach Rik Verbrugghe had zoveel vertrouwen in hem dat hij Declercq als enige knecht meenam in zijn WK-selectie die boordevol kop- en schaduwkopmannen zat. Eerder op het seizoen had El Tractor, zoals z’n toepasselijke bijnaam in het peloton luidt, zich al de naad uit de broek gereden voor Deceuninck-Quick.Step in het voorjaar én in de Vuelta. De twee ritoverwinningen van Philippe Gilbert zouden veel moeilijker tot stand zijn gekomen als er geen sprake was van Declercq.

“Als de ploeg wint, dan win ik toch een beetje mee”, laat de West-Vlaming zich graag ontvallen. En dat is niet meer dan terecht. Bovendien wordt z’n werk zeer naar waarde geschat binnen de ploeg. Zijn contractverlenging bij Deceuninck-Quick.Step was als een van de eerste beklonken door Patrick Lefevere.

Keisse achterna

Die zal overigens graag opmerken dat de Kristallen Zweetdruppel sinds 2012 telkens uit zijn ploeg kwam. De Weert kreeg de prijs in 2012, Stijn Vandenbergh in 2013. Iljo Keise was daarna tussen 2014 en 2016 goed voor een hattrick. Julien Vermote haalde de Zweetdruppel dan weer binnen in 2017. Daarna is het nu twee maal de beurt aan Declercq.

De kersverse bruidegom - in oktober trouwde Declercq met z’n vriendin - is daarmee nog één Zweetdruppel verwijderd van het record van Keisse. Op de erelijst komt hij naast Mario Aerts en Stijn Vandenbergh. De ploegleider van Lotto-Soudal won de Zweetdruppel in 2008 en 2010, Vandenbergh was de beste in 2009 en 2013.

“Het zou wel leuk zijn om even goed te doen als Iljo”, liet Declercq zich ontvallen op het Gala van de Kristallen Fiets. “In ieder geval heb ik zeker nog plaats voor een tweede Zweetdruppel op mijn schouw. Dat ik hem krijg van Yves maakt het echt wel speciaal. Ik schat deze Zweetdruppel ook hoger in dan die van vorig jaar. De concurrentie was echt wel groot met De Plus - die een sterke Tour reed - en Devenyns - die het hele jaar berenwerk verrichte voor Alaphilippe.”

Erelijst Kristallen Zweetdruppel

2005: Kevin Hulsmans

2006: Gert Steegmans

2007: Johan Vansummeren

2008: Mario Aerts

2009: Stijn Vandenbergh

2010: Mario Aerts

2011: Jelle Vanendert

2012: Kevin De Weert

2013: Stijn Vandenbergh

2014: Iljo Keisse

2015 Iljo Keisse

2016: Iljo Keisse

2017: Julien Vermote

2018: Tim Declercq

2019: Tim Declercq