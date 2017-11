Twee jaar geleden moest Belg door hartproblemen punt achter carrière zetten, nu wordt hij sportdirecteur van Van Avermaet en co bij BMC Thomas Lissens

10u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Foto Coghe Wielrennen Klaas Lodewyck (29) heeft promotie gemaakt binnen BMC, de wielerploeg die onder anderen Greg Van Avermaet op de loonlijst heeft staan. Lodewyck, die twee jaar geleden een punt achter zijn carrière moest zetten door hartproblemen, was de voorbije maanden ploegleider van het opleidingsteam van de Amerikaanse formatie en krijgt nu zijn kans als sportdirecteur bij de grote jongens.

"Toen de plaats van sportief directeur vrijkwam, was Klaas om verschillende redenen onze eerste keuze", aldus Jim Ochowicz, de grote baas van BMC. "Hij heeft uitstekend werk verricht bij het BMC Development Team en ook tijdens sommige races bij de grote jongens (zoals de Arctic Race of Norway, die Dylan Teuns won, red.) toonde hij de voorbije twee seizoenen al sporadisch wat hij in zijn mars heeft."

Tussen 2012 en midden 2015 reed Lodewyck zelf voor BMC. Ook dat is volgens Ochowicz in zijn voordeel. "Hij is daardoor al goed vertrouwd met de manier waarop ons team werkt. Hij kent de mensen van de staf en de renners, met enkelen heeft hij zelfs nog in de ploeg gezeten."

FOTO GINO COGHE Tussen 2012 en midden 2015 reed Lodewyck zelf voor BMC.

"Ik wilde bij de BMC-familie blijven"

Lodewyck zelf noemt zijn promotie "een droom". "Toen in de kans kreeg om sportief directeur van het BMC Development Team, was mijn doel al om ooit door te groeien naar een WorldTour-ploeg", aldus Lodewyck. "Ik wilde ook graag deel blijven uitmaken van de BMC-familie. Toen bleek dat ik door hartproblemen moest stoppen met koersen, bood Ochowicz me de kans om bij het team te blijven en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Ik heb de voorbije twee jaar veel geleerd en kan al niet wachten tot de start van het nieuwe seizoen."