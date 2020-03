Twaalf jaar na zijn zege in Milaan-Sanremo zou Fabian Cancellara vandaag normaal in ons land zijn: “We mogen nu even niet aan wielrennen denken” DMM

21 maart 2020

10u37

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Twaalf jaar geleden won Fabian Cancellara voor de eerste en enige keer Milaan-Sanremo. Uitgerekend dit weekend zou hij bij ons in het land zijn, helaas gooide het coronavirus roet in het eten. “We mogen nu even niet denken aan wielrennen. Wie dat toch doet, is egoïstisch.”

Het was een lentedag waarvoor ze in Italië het woord primavera uitvonden. We schrijven 22 maart 2008 wanneer Fabian Cancellara met een elitegroepje van vijftien uit de afdaling van de Poggio komt gestoven. Zijn nog mee: Filippo Pozzato, Davide Rebellin, Philippe Gilbert, Oscar Freire en andere Thor Hushovds. Zoals wel vaker wordt in de straten van Sanremo gepokerd. De aankomst ligt voor het eerst aan de Lungomare Italo Calvino.

Geen Via Roma dus en dat betekent dat er in Sanremo zelf iets meer ruimte is om in de slotkilometers een uitval te plaatsen. De Spanjaard Inigo Landaluze probeert te profiteren van de favorieten die het licht in elkaars ogen niet gunnen. Cancellara schuift mee en countert genadeloos. Gilbert zet nog alle zeilen bij om de Zwitser in het zicht te houden, maar het is te laat. Na meer dan 7 uur op de fiets wint Cancellara z’n eerste Millaan-Sanremo.

Het was zijn enige overwinning in de ‘Primavera’, vier latere podiumplaatsen ten spijt. “Toen ze mij in 2008 een paar meter gaven, was ik weg naar de overwinning. Winnen is leuk, maar alleen aankomen is nog iets anders”, vertelt Cancellara naar aanleiding van de twaalfde verjaardag van zijn zege aan Cyclingnews. “Sanremo blijft voor mij speciaal, vooral om de manier waarop ik toen won.”

In de jaren na Cancellara slaagde enkel nog Vincenzo Nibali erin om in zijn eentje over de meet te komen in Sanremo. Dit jaar komt er in elk geval geen opvolger. Door het coronavirus zijn alle WorldTour-koersen geschrapt tot eind mei. De vraag is wat er daarna nog zal gebeuren. “Dat is heel spijtig voor het wielrennen, maar alle sporten worden nu met hetzelfde probleem geconfronteerd.”

In die zin zijn het niet alleen de wielrenners en de wielerfans die mogen klagen, vertelt Cancellara verder bij Cyclingnews. “Dit gaat over de wereldgezondheid, dus we moeten zorg dragen voor elkaar. Dit is geen moment dat we aan wielerwedstrijden moeten denken. Als mensen daar nu nog mee bezig zijn, dan zijn ze egoïstisch”, aldus de Zwitser.

Cancellara zelf zou dit weekend normaal in ons land te zien zijn. Woensdag zou hij op zijn 39ste verjaardag een nieuwe lijn voor wielerkledij voorstellen. Vandaag stond de start van ‘Chasing Cancellara’ op het programma in de Vlaamse Ardennen. De wedstrijd waarbij fans het tegen de Zwitser kunnen opnemen en waarbij ze Cancellara kunnen ontmoeten, is nu afgelast. Ook een wetenschappelijke conferentie en een kids-event in ons land gaan niet door.

We moeten de komende weken ‘deleten’ en dan alles herschikken Fabian Cancellara bij Cyclingnews

Geen Chasing Cancellara

“Het zou de eerste keer in Vlaanderen zijn”, vertelt Cancellara die eerder al versies van zijn evenement hield in Zwitserland en Italië. “We moesten alles uitstellen omdat er interactie is met mensen die van over heel Europa komen om deel te nemen. Ik zou niet met mensen kunnen praten of hen de hand schudden. Nog voor de Vlaamse klassiekers werden afgelast, beslisten we al om het hele gebeuren uit te stellen.”

De wielerwereld staat ondertussen voor een immense uitdaging. De kalender moet herbekeken worden, renners moeten zich heroriënteren in hun programma en organisatoren zullen het financiële gelag moeten betalen voor het niet doorgaan van hun wedstrijden. “Het is moeilijk om een wielerwedstrijd van één dag uit te stellen naar een andere dag. Renners en organisatoren werken maanden naar dat ene doel toe.”

“We moeten de komende weken ‘deleten’ en dan alles herschikken”, zegt Cancellara. “We moeten vooral denken aan de kleinere wedstrijden, voor hen wordt het in deze tijd nog moeilijker om te overleven. De situatie is nu zo en we zullen er het beste van moeten maken. Niemand weet wat er zal komen. We kunnen enkel thuisblijven en de regels volgen.”