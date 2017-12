Tuur Dens, Ayrton De Pauw en Noah Vandenbranden eerste Belgische pistekampioenen - Ghys Belgisch kampioen achter derny's Hans Fruyt

Deze namiddag werden in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de Belgische pistekampioenschappen op gang getrokken.

De eerste titels werden op enkele korte tijdsnummers betwist. Bij de junioren reden Tuur Dens, Nicolas Wernimont, Thibo Destatsbader en Fabio Van den Bossche de finale. Dens werd afgelopen zomer op het EK in het Portugese Anadia in dit nummer vijfde. De tweedejaarsjunior uit Rotselaar klokte in de finale de snelste tijd (1.05.571) en haalde het voor Wernimont en Van den Bossche.

Bij de elites en beloften bleef het aantal deelnemers, na het forfait van Arne De Groote, beperkt tot zes. Topfavoriet Ayrton De Pauw, met 1.00.871 Belgisch recordhouder, nam het in de finale op tegen Gerald Nys, Robbe Snels en Lindsay De Vylder. De Pauw klokte in de finale 1.05.218 en veroverde de Belgische titel voor De Vylder en Nys.

De tijdrit bij de nieuwelingen gaat over 500 meter. Noah Vandenbranden was in de reeksen nipt sneller dan Siebe Deweirdt. Ook Noah Detalle en Ayton Soenens mochten naar de finale. Vandenbrande, tweedejaarsnieuweling uit Meise, pakte met 35.261 de titel voor Deweirdt en Detalle. Met deze chrono blijft de Vlaams-Brabander nog ruim boven het twintig jaar oude record van wijlen Dimitri De Fauw (34.11).

Topfavoriet Robbe Ghys Belgisch kampioen achter derny's

Voor het eerst sinds lang werd in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx een Belgisch kampioenschap achter derny’s gereden. Enkel niet-profs mochten deelnemen. De titel ging naar Robbe Ghys, de Limburger die op 1 januari prof wordt bij Sport Vlaanderen-Baloise. Ghys volgt Jonathan Breyne, dernykampioen in 2011, op.

Bryan Boussaer nam in deze wedstrijd over 120 ronden (dertig km) een geweldige start. De belofte uit Ertvelde, gegangmaakt door André De Raedt, smeerde vijf concurrenten snel een ronde aan. Enkel Jules Hesters en Robbe Ghys bleven tijdens de blitzstart van Boussaer in dezelfde ronde. Na veertig ronden begon de voorsprong van ‘Boubou’ te slinken. Zowel Ghys (gangmaker Eric Schoefs) als Jules Hesters (Michel Vaarten) gingen over Boussaer en namen snel een ronde voorsprong. In de finale leek Hesters meter per meter dichter te kruipen bij Ghys. Vier ronden voor het einde moest Hesters gangmaker Vaarten even laten rijden. Ghys hield stand, Hesters pakte zilver, het brons ging naar Boussaer.

Siebe Deweirdt Belgisch kampioen puntenkoers U17

Bijzonder overtuigend veroverde Siebe Deweirdt bij de nieuwelingen de titel in de puntenkoers. Van de zes tussenspurten won hij er vier, onder meer de eindsprint voor dubbele punten. Voor de tweedejaarsnieuweling, die straks SPIE-Douterloigne ruilt voor Meubelen Gaverzicht-Glascentra, de derde medaille van de eerste dag van het BK piste. Eerder deze namiddag werd hij kampioen in de keirin en vice-kampioen op de vijfhonderd meter. In de puntenkoers veroverde Ayton Soenens zilver, Noah Vandenbranden brons.